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Дефицита продуктов в Грузии нет - уверяет глава Минсельхоза
Дефицита продуктов в Грузии нет - уверяет глава Минсельхоза
Грузия не импортирует сахар из России или Украины, поэтому ажиотаж был создан искусственно, заявил министр 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T16:18+0400
2022-03-21T16:18+0400
2022-03-21T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии нет дефицита продовольствия и рисков в этом направлении, сказал министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.С начала марта жители Грузии стали скупать сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за ситуации на Украине. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа "радикальную оппозицию" и оппозиционные СМИ.Как пояснил министр, увеличение объема закупок приводит к задержкам в цепочке поставок, на устранение которых требуется некоторое время. Следовательно, в некоторых магазинах могут быть временные задержки с подачей продуктов, однако в течение нескольких дней запасы будут пополнены. Поэтому опасности дефицита нет.Шамугия подчеркнул, что Грузия не импортирует сахар из России или Украины, поэтому ажиотаж вокруг этого продукта был создан искусственно."Мы также не ожидаем задержек по другим продуктам, пшенице. Пока в стране есть соответствующие запасы как пшеницы, так и муки. Мы следим за развитием событий", - сказал Шамугия.По словам Отара Шамугия, Минсельхоз постоянно сотрудничает с частным сектором, бизнесом, импортерами и при необходимости правительство поможет найти им соответствующие рынки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, продукты питания
Дефицита продуктов в Грузии нет - уверяет глава Минсельхоза
16:18 21.03.2022 (обновлено: 16:52 21.03.2022) Подписаться на
Грузия не импортирует сахар из России или Украины, поэтому ажиотаж был создан искусственно, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии нет дефицита продовольствия и рисков в этом направлении, сказал министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.
С начала марта жители Грузии стали скупать сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за ситуации на Украине. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа "радикальную оппозицию" и оппозиционные СМИ.
"Все мы видели некоторый ажиотаж вокруг сахара, который был вызван лишь тем, что определенная часть населения делала совершенно ненужные покупки для создания запасов. И сахар, и все необходимые продукты завозятся в страну, задержек в этом процессе нет", - сказал Шамугия на брифинге после заседания правительства.
Как пояснил министр, увеличение объема закупок приводит к задержкам в цепочке поставок, на устранение которых требуется некоторое время. Следовательно, в некоторых магазинах могут быть временные задержки с подачей продуктов, однако в течение нескольких дней запасы будут пополнены. Поэтому опасности дефицита нет.
Шамугия подчеркнул, что Грузия не импортирует сахар из России или Украины, поэтому ажиотаж вокруг этого продукта был создан искусственно.
"Мы также не ожидаем задержек по другим продуктам, пшенице. Пока в стране есть соответствующие запасы как пшеницы, так и муки. Мы следим за развитием событий", - сказал Шамугия.
По словам Отара Шамугия, Минсельхоз постоянно сотрудничает с частным сектором, бизнесом, импортерами и при необходимости правительство поможет найти им соответствующие рынки.
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