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Экс-спикер парламента: "Грузинская мечта" хочет обуздать президента
Экс-спикер парламента: "Грузинская мечта" хочет обуздать президента
Президент озвучила и высказала неприятные для правящей партии инициативы, считает депутат 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T23:32+0400
2022-03-21T23:32+0400
2022-03-22T00:35+0400
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давид усупашвили
саломе зурабишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ищет альтернативные способы и средства, чтобы "нейтрализовать и обуздать" президента Саломе Зурабишвили, заявил экс-спикер парламента, депутат от партии "Лело" Давид Усупашвили.Заявление об этом Усупашвили сделал, комментируя запланированные поправки в закон "О Конституционном суде Грузии". Инициирование законопроекта последовало за заявлением "Грузинской мечты" о том, что президент нарушила Конституцию, так как, несмотря на отказ правительства в совершении рабочих визитов в ряд европейских стран, все-таки отправилась в Европу и провела встречи с первыми лицами.По словам депутата, внесением законопроекта в парламент, "Грузинская мечта" обходными путями пытается осуществить то, что было анонсировано на прошлой неделе.Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в Ассоциации молодых юристов Грузии. Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, давид усупашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта
Экс-спикер парламента: "Грузинская мечта" хочет обуздать президента
23:32 21.03.2022 (обновлено: 00:35 22.03.2022) Подписаться на
Президент озвучила и высказала неприятные для правящей партии инициативы, считает депутат
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ищет альтернативные способы и средства, чтобы "нейтрализовать и обуздать" президента Саломе Зурабишвили, заявил экс-спикер парламента, депутат от партии "Лело" Давид Усупашвили.
Заявление об этом Усупашвили сделал, комментируя запланированные поправки в закон "О Конституционном суде Грузии". Инициирование законопроекта последовало за заявлением "Грузинской мечты" о том, что президент нарушила Конституцию, так как, несмотря на отказ правительства в совершении рабочих визитов в ряд европейских стран, все-таки отправилась в Европу и провела встречи с первыми лицами.
"Большинство занято тем, что придумывает альтернативные способы и средства, чтобы нейтрализовать и обуздать президента. Это из-за того, что президент озвучила и высказала неприятные для них инициативы, что она активно подключится к вопросу государственной консолидации", - заявил Усупашвили журналистам.
По словам депутата, внесением законопроекта в парламент, "Грузинская мечта" обходными путями пытается осуществить то, что было анонсировано на прошлой неделе.
Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в Ассоциации молодых юристов Грузии. Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.
Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.
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