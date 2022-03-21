https://sputnik-georgia.ru/20220321/eks-spiker-parlamenta-gruzinskaya-mechta-khochet-obuzdat-prezidenta-265396176.html

Экс-спикер парламента: "Грузинская мечта" хочет обуздать президента

Экс-спикер парламента: "Грузинская мечта" хочет обуздать президента

Президент озвучила и высказала неприятные для правящей партии инициативы, считает депутат 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T23:32+0400

2022-03-21T23:32+0400

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давид усупашвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ищет альтернативные способы и средства, чтобы "нейтрализовать и обуздать" президента Саломе Зурабишвили, заявил экс-спикер парламента, депутат от партии "Лело" Давид Усупашвили.Заявление об этом Усупашвили сделал, комментируя запланированные поправки в закон "О Конституционном суде Грузии". Инициирование законопроекта последовало за заявлением "Грузинской мечты" о том, что президент нарушила Конституцию, так как, несмотря на отказ правительства в совершении рабочих визитов в ряд европейских стран, все-таки отправилась в Европу и провела встречи с первыми лицами.По словам депутата, внесением законопроекта в парламент, "Грузинская мечта" обходными путями пытается осуществить то, что было анонсировано на прошлой неделе.Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в Ассоциации молодых юристов Грузии. Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, давид усупашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта