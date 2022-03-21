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Евсеев рассказал, готова ли Турция поставить свои С-400 Украине
Евсеев рассказал, готова ли Турция поставить свои С-400 Украине
Власти США сейчас активно ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы, произведенные в России или Советском Союзе, которые могли бы быть поставлены на... 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T22:30+0400
2022-03-21T22:30+0400
2022-03-21T22:41+0400
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Сейчас Пентагон, например, проводит об этом переговоры с Турцией. Что американцы могут предложить Эрдогану и пойдет ли он на такой шаг? Справятся ли украинские военные с управлением такой техникой? Могут ли несколько С-300 или даже С-400 реально повлиять на ход боевых действий? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Евсеев рассказал, готова ли Турция поставить свои С-400 Украине
22:30 21.03.2022 (обновлено: 22:41 21.03.2022) Подписаться на
Власти США сейчас активно ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы, произведенные в России или Советском Союзе, которые могли бы быть поставлены на Украину
Сейчас Пентагон, например, проводит об этом переговоры с Турцией. Что американцы могут предложить Эрдогану и пойдет ли он на такой шаг? Справятся ли украинские военные с управлением такой техникой? Могут ли несколько С-300 или даже С-400 реально повлиять на ход боевых действий? Об этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.