https://sputnik-georgia.ru/20220321/evseev-rasskazal-gotova-li-turtsiya-postavit-svoi-s-400-ukraine-265395372.html

Евсеев рассказал, готова ли Турция поставить свои С-400 Украине

Евсеев рассказал, готова ли Турция поставить свои С-400 Украине

Власти США сейчас активно ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы, произведенные в России или Советском Союзе, которые могли бы быть поставлены на... 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T22:30+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Сейчас Пентагон, например, проводит об этом переговоры с Турцией. Что американцы могут предложить Эрдогану и пойдет ли он на такой шаг? Справятся ли украинские военные с управлением такой техникой? Могут ли несколько С-300 или даже С-400 реально повлиять на ход боевых действий? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео