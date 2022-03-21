https://sputnik-georgia.ru/20220321/garibashvili-pozdravil-musulman-gruzii-s-navruz-bayramom-265385719.html
Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом
Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом
Глава правительства поблагодарил мусульманскую общину Грузии за вклад в развитие страны 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T16:34+0400
2022-03-21T16:34+0400
2022-03-21T16:34+0400
новости
грузия
квемо картли
марнеули
навруз
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425517_0:65:1280:786_1920x0_80_0_0_0ab4edb8dcab9f07831127404076bd05.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех мусульман страны с праздником Навруз Байрам.Навруз Байрам — праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Глава грузинского правительства в понедельник посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы.Глава правительства поблагодарил их за вклад в развитие страны."Мусульманская община является неотъемлемой частью нашего общества. Мы всегда вместе создавали и создаем общую историю нашей страны. Поэтому, от имени нашего правительства, хочу поблагодарить каждого этнического азербайджанца и каждого мусульманина за вклад, внесенный в процесс строительства нашей страны", - подчеркнул Гарибашвили.Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами, – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны.За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
квемо картли
марнеули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425517_15:0:1175:870_1920x0_80_0_0_6df1705baa88ced0b3953f6675b95bde.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, квемо картли, марнеули, навруз, ираклий гарибашвили
Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом
Подписаться на
Глава правительства поблагодарил мусульманскую общину Грузии за вклад в развитие страны
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех мусульман страны с праздником Навруз Байрам.
Навруз Байрам — праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Глава грузинского правительства в понедельник посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы.
"Хочу всех наших сограждан, этнических азербайджанцев, всех мусульман сердечно поздравить с сегодняшним днем, Навруз Байрамом", - заявил Гарибашвили.
Глава правительства поблагодарил их за вклад в развитие страны.
"Мусульманская община является неотъемлемой частью нашего общества. Мы всегда вместе создавали и создаем общую историю нашей страны. Поэтому, от имени нашего правительства, хочу поблагодарить каждого этнического азербайджанца и каждого мусульманина за вклад, внесенный в процесс строительства нашей страны", - подчеркнул Гарибашвили.
Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами, – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны.
За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.