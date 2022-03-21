https://sputnik-georgia.ru/20220321/garibashvili-pozdravil-musulman-gruzii-s-navruz-bayramom-265385719.html

Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом

Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом

Глава правительства поблагодарил мусульманскую общину Грузии за вклад в развитие страны 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех мусульман страны с праздником Навруз Байрам.Навруз Байрам — праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Глава грузинского правительства в понедельник посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы.Глава правительства поблагодарил их за вклад в развитие страны."Мусульманская община является неотъемлемой частью нашего общества. Мы всегда вместе создавали и создаем общую историю нашей страны. Поэтому, от имени нашего правительства, хочу поблагодарить каждого этнического азербайджанца и каждого мусульманина за вклад, внесенный в процесс строительства нашей страны", - подчеркнул Гарибашвили.Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами, – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны.За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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