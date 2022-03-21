https://sputnik-georgia.ru/20220321/glava-minobrazovaniya-gruzii-opublikoval-obraschenie-v-svyazi-s-dnem-lyudey-s-sindromom-dauna-265368298.html
Глава Минобразования Грузии опубликовал обращение в связи с Днем людей с синдромом Дауна
Глава Минобразования Грузии опубликовал обращение в связи с Днем людей с синдромом Дауна
Инклюзия означает не только интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, но и жизнь всех людей в свободной, равноправной, мирной среде, отметил... 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T11:59+0400
2022-03-21T11:59+0400
2022-03-21T11:59+0400
синдром дауна
всемирный день людей с синдромом дауна
грузия
общество
новости
михаил чхенкели
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели в связи со Всемирным днем людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) опубликовал обращение, в котором еще раз напомнил о важности доступа к одинаковому и качественному образованию этих лиц.По словам Чхенкели, инклюзия означает не только интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, но и жизнь всех людей в свободной, равноправной и мирной среде."Цель нашей команды заключается именно в обеспечении системы образования, подстроенной под разные нужды индивида, что дает всем право получить одинаковое образование. Ведь доступное и качественное образование является правом каждого человека", – заявил Чхенкели.По его словам, министерство каждый день работает над интеграцией в общество учеников с особыми образовательными нуждами.Как отметил Чхенкели, с одной стороны, важно развитие инклюзивного образования, в том числе для подростков и молодых ребят с синдромом Дауна, а с другой стороны – необходимо преодолеть стереотипы, существующие в обществе в отношении этих лиц. Чхенкели уверен, что достичь этой цели можно с помощью совместных усилий.В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна. Грузия присоединилась к празднованию этого дня с 2012 года.Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья.Синдром Дауна – это один из видов умственной отсталости, вызываемой присутствием дополнительного генетического материала в хромосоме 21. Причины возникновения не известны. Одним из символов этого дня стали разноцветные носки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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синдром дауна, всемирный день людей с синдромом дауна, грузия, общество, новости, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии
Глава Минобразования Грузии опубликовал обращение в связи с Днем людей с синдромом Дауна
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Инклюзия означает не только интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, но и жизнь всех людей в свободной, равноправной, мирной среде, отметил Чхенкели
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели в связи со Всемирным днем людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) опубликовал обращение, в котором еще раз напомнил о важности доступа к одинаковому и качественному образованию этих лиц.
21 марта Грузия вместе со множеством стран мира отмечает Всемирный день людей с синдромом Дауна. Главное послание 2022 года – #инклюзияозначает.
По словам Чхенкели, инклюзия означает не только интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, но и жизнь всех людей в свободной, равноправной и мирной среде.
"Цель нашей команды заключается именно в обеспечении системы образования, подстроенной под разные нужды индивида, что дает всем право получить одинаковое образование. Ведь доступное и качественное образование является правом каждого человека", – заявил Чхенкели.
По его словам, министерство каждый день работает над интеграцией в общество учеников с особыми образовательными нуждами.
Как отметил
Чхенкели, с одной стороны, важно развитие инклюзивного образования, в том числе для подростков и молодых ребят с синдромом Дауна, а с другой стороны – необходимо преодолеть стереотипы, существующие в обществе в отношении этих лиц. Чхенкели уверен, что достичь этой цели можно с помощью совместных усилий.
В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна. Грузия присоединилась к празднованию этого дня с 2012 года.
Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья.
Синдром Дауна – это один из видов умственной отсталости, вызываемой присутствием дополнительного генетического материала в хромосоме 21. Причины возникновения не известны. Одним из символов этого дня стали разноцветные носки.
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