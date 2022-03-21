https://sputnik-georgia.ru/20220321/glavnyy-epidemiolog-otsenil-snizhenie-sluchaev-covid-19-i-smertnosti-265384663.html

Главный эпидемиолог оценил снижение случаев COVID-19 и смертности

Главный эпидемиолог оценил снижение случаев COVID-19 и смертности

Ситуация с коронавирусом улучшается, однако эпидемиолог выразил обеспокоенность в связи с тем, что в стране низкий показатель вакцинации 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T15:46+0400

2022-03-21T15:46+0400

2022-03-21T15:52+0400

шестая волна

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

общество

новости

грузия

штамм коронавируса "омикрон"

штамм коронавируса "дельта"

здравоохранение в грузии

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии постепенно стабилизируется эпидемиологическое положение, количество новых случаев стремительно сокращается, вместе с ними и летальные исходы, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В январе - начале февраля страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до одной тысячи инфицированных.Эпидемиолог выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Грузии низкий показатель вакцинации. По его словам, в январе в день делали 7 тысяч прививок, в феврале – всего 3 тысячи, а в марте – тысячу."Это очень плохо, поскольку иммунный слой в Грузии после прививки пока является низким. Привито только 43,6% взрослого населения, бустер сделали 8%", – отметил Гамкрелидзе.Он призвал к осторожности всех и предупредил, что в ряде стран отмечается вторая волна того же "омикрона": в Австрии, Дании, Великобритании, Гонконге, некоторых городах Китая.Гамкрелидзе уверяет, что там, где показатель вакцинации низкий, может быть тенденция определенного роста случаев. Поэтому главным призывом остается усиление иммунного слоя. Особенно важна бустер-доза, отметил Гамкрелидзе.Что касается нового варианта коронавируса "дельтакрона", являющегося гибридом двух штаммов "дельта" и "омикрона", Гамкрелидзе заявил, что по предварительной информации, у него нет осложнений, характерных индийскому штамму "дельта"."По предварительной информации, он не протекает так тяжело, как "дельта", и преобладают свойства "омикрона", которые характеризуются более легким течением. Мы следим", – подчеркнул Гамкрелидзе.При этом врач добавил, что в Грузии пока не зафиксирован ни один случай нового варианта, однако вероятность есть.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19, общество, новости, грузия, штамм коронавируса "омикрон", штамм коронавируса "дельта", здравоохранение в грузии, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья