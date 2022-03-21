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Грузия получит 9,6 миллиона евро на улучшение службы по очистке Тбилиси

Грузия получит 9,6 миллиона евро на улучшение службы по очистке Тбилиси

Закупка всей спецтехники должна произойти до 31 октября 2023 года 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T07:32+0400

2022-03-21T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Ратифицированное парламентом Грузии соглашение о получении от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредита в размере 9,6 миллиона евро на нужды мэрии Тбилиси вступило в силу.Согласно документу, Грузия возьмет кредит на 9 лет под плавающую процентную ставку на следующие нужды мэрии Тбилиси: закупку машин по управлению твердыми отходами и оборудование для них, машин по очистке улиц, машин для обслуживания уличного освещения и машин для дренажных систем. При этом закупка всех автомобилей должна произойти до 31 октября 2023 года.ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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