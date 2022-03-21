https://sputnik-georgia.ru/20220321/kadry-iz-razrushennoy-vo-vremya-boev-volnovakhi---video-265395112.html

Кадры из разрушенной во время боев Волновахи - видео

Кадры из разрушенной во время боев Волновахи - видео

Корреспондент Sputnik побывал в Волновахе, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои. Смотрите в видео кадры из города 21.03.2022, Sputnik Грузия

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Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь – прибывают первые конвои с гуманитарной помощью и магазины "на колесах", где можно купить предметы первой необходимости, включая лекарства. Торговля и раздача гуманитарки происходят прямо на улице. Местные жители также могут обратиться с заявкой в специальные точки МЧС ДНР, где им выделят стройматериалы для восстановления домов.

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видео, мультимедиа, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео