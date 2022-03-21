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Кадры из разрушенной во время боев Волновахи - видео
Кадры из разрушенной во время боев Волновахи - видео
Корреспондент Sputnik побывал в Волновахе, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои. Смотрите в видео кадры из города 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T22:12+0400
2022-03-21T22:12+0400
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Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь – прибывают первые конвои с гуманитарной помощью и магазины "на колесах", где можно купить предметы первой необходимости, включая лекарства. Торговля и раздача гуманитарки происходят прямо на улице. Местные жители также могут обратиться с заявкой в специальные точки МЧС ДНР, где им выделят стройматериалы для восстановления домов.
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+74956456601
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видео, мультимедиа, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Кадры из разрушенной во время боев Волновахи - видео
22:12 21.03.2022 (обновлено: 22:15 21.03.2022) Подписаться на
Корреспондент Sputnik побывал в Волновахе, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои. Смотрите в видео кадры из города
Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь – прибывают первые конвои с гуманитарной помощью и магазины "на колесах", где можно купить предметы первой необходимости, включая лекарства.
Торговля и раздача гуманитарки происходят прямо на улице. Местные жители также могут обратиться с заявкой в специальные точки МЧС ДНР, где им выделят стройматериалы для восстановления домов.