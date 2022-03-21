https://sputnik-georgia.ru/20220321/kak-pomenyat-zagranpasport-v-gruzii-informatsiya-dlya-grazhdan-rossii-265315972.html

Как поменять загранпаспорт в Грузии? Информация для граждан России

Как поменять загранпаспорт в Грузии? Информация для граждан России

Sputnik Грузия публикует информацию для граждан России, как поменять загранпаспорт в Грузии.

2022-03-21T06:06+0400

2022-03-21T06:06+0400

2022-03-21T06:06+0400

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Гостеприимная Грузия с богатой историей и культурой всегда притягивала россиян, однако за последний период поток граждан России, прибывающих сюда, которых не пугает путешествие с пересадками, вырос в несколько раз. С 2019 года правительство России отменило прямое авиасообщение с Грузией.Россиянам для въезда в Грузию виза не нужна – нужно предъявить только действующий загранпаспорт. Граждане России могут находиться на грузинской территории до одного года, затем обязаны ее покинуть, либо получить временный или постоянный вид на жительство в Агентстве гражданского реестра Грузии.Sputnik Грузия публикует информацию для граждан России, как поменять загранпаспорт в Грузии.Как поменять загранпаспорт в Грузии?Поменять загранпаспорт россияне могут, не выезжая из Грузии, в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в Тбилиси, расположенной по адресу проспект Ильи Чавчавадзе, 51.В первую очередь нужно записаться на прием в консульский отдел Секции интересов России в Грузии. Предварительная запись по вопросам оформления загранпаспорта российского гражданина осуществляется бесплатно на сайте, либо непосредственно в консульском отделе Секции интересов в приемные часы работы при предъявлении паспорта. Детальную информацию можно получить по телефону: (+99532) 291-24-53.Чтобы поменять загранпаспорт нужно представить следующие документы: ранее выданный загранпаспорт; в случае отсутствия загранпаспорта или истечения срока его действия допускается представление действительного внутреннего паспорта; четыре цветные фотографии 3,5х4,5 см.Консульский отдел Секции интересов России призывает граждан не попадаться на уловки "посредников", которые у входа в здание консульского отдела и на прилегающих улицах предлагают на платной основе записать на прием, ускорить оформление необходимых документов и иные сомнительные услуги.По информации Центра, сотрудник проверит наличие всех необходимых документов и тождественность указанных в них сведений; при необходимости сделает ксерокопии; заполнит заявление, распечатает и сообщит гражданину России номер заявки. Затем запишет его на прием в консульский отдел и передаст проверенный комплект документов. Сервисный сбор за услуги Визового центра составляет 60 лари (около 19 долларов).Материал подготовлен на основе открытых источников

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