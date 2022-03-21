https://sputnik-georgia.ru/20220321/lesa-gruzii--vosstanovlenie-derevev-i-novye-proekty-265385354.html

Леса Грузии – восстановление деревьев и новые проекты

Леса Грузии – восстановление деревьев и новые проекты

Мир 21 марта отмечает Международный день лесов (International Day of Forests) или Всемирный день защиты лесов 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T16:01+0400

2022-03-21T16:01+0400

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национальное агентство окружающей среды

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии продолжает осуществлять важные проекты в направлении ухода и восстановления лесов страны, говорится в сообщении ведомства.В мире 21 марта отмечается Международный день лесов (International Day of Forests) или Всемирный день защиты лесов, который был основан по инициативе генассамблеи ООН в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно.Защита и восстановление лесов содействует сохранению здоровой среды, чистой воды и пищи. Леса же важны для биомногообразия планеты и смягчения климатических изменений, подчеркнуто в сообщении.Агентство охраняемых территории Грузии с целью защиты и восстановления лесов проводит ряд мероприятий.В частности, с 2016 года в заказнике Аджамети (Имерети) успешно осуществляется проект восстановления Дуба имеретинского (Quercus imeretina), входящего в "Красную книгу" Грузии, на около 56 гектарах земли.В 2021 году прошла инвентаризация леса Боржоми-Харагаульского Национального парка на 56 033 гектарах земли. По данным на 2021 год, инвентаризация леса осуществлена в целом на территории в размере 146249,5 гектара земли. Из них площадь, покрытая лесом, составляет 126 056 гектаров земли.В прошлом году был осуществлен проект на двух охраняемых территориях Грузии. Для Национального парка Мтирала (15 806 гектаров земли) и охраняемых территорий Кинтриши (13 514 гектаров земли) были разработаны планы мониторинга леса, основанные на методологии национального лесного учета.В 2022 году инвентаризация леса и разработка планов мониторинга остаются приоритетными направлениями в работе Агентства охраняемых территорий Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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национальное агентство окружающей среды, грузия, новости, общество