https://sputnik-georgia.ru/20220321/muzei-gruzii-nachali-prinimat-zayavki-dlya-vystavok-na-2023-2024-gody-265382482.html

Музеи Грузии начали принимать заявки для выставок на 2023-2024 годы

Музеи Грузии начали принимать заявки для выставок на 2023-2024 годы

Заявки могут подать автор или группа авторов, а также куратор проекта и организация 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T15:01+0400

2022-03-21T15:01+0400

2022-03-21T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе и Сигнахский историко-этнографический музей начинают прием заявок для выставочных проектов на вторую половину 2023 и 2024 годов.Автор или группа авторов, а также куратор проекта и организация могут представить проект для проведения выставки в данных музеях. Продолжительность экспозиции не должна превышать одного месяца, что не относится к международным выставкам.Ретроспективные выставки будут иметь приоритет при отборе выставочных проектов, а также персональные и групповые концептуальные выставки, выставки грузинских и зарубежных музеев, экспонаты частных коллекций и выставки, подготовленные в сотрудничестве с другими музеями и учреждениями на местном и международном уровне.А вот проекты, созданные в поддержку политического кандидата или политической партии, а также в поддержку религиозной тематики рассматриваться не будут, отмечают в ведомстве.Заявка на выставку будет передана на рассмотрение выставочной комиссии. Если комиссия сочтет, что поданная заявка отвечает интересам и приоритетам конкурса в целях популяризации образовательного и современного искусства, Национальная галерея обеспечит полное или частичное изготовление печатной и цифровой продукции (каталог, баннер, информационная панель).Заявки принимаются до 10 декабря 2022 года в электронном виде на почту gng.exhibition@gmail.com или в материальном виде по адресу пр. Ш. Руставели, 11. Более подробная информация о форме заявки, условиях и других процедурах здесь. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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музеи, культура, выставка, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, сигнахи, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе