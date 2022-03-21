Непогода и ситуация на дорогах Грузии – детальная информация

По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Из-за этого движение на данном участке запрещено для всех видов автотранспорта; По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокая опасность схода лавин. Из-за этого движение на данном участке запрещено для всех видов автотранспорта;

Движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме; Движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме;

В результате очистительных работ восстановлено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на объездной дороге Тбилиси международного значения; В результате очистительных работ восстановлено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на объездной дороге Тбилиси международного значения;

Из-за снегопада, метели, гололеда и плохой видимости на 1-26 км участке автомобильной дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение для всех видов автотранспорта; Из-за снегопада, метели, гололеда и плохой видимости на 1-26 км участке автомобильной дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение для всех видов автотранспорта;

Из-за непогоды на 43-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение для всех видов автотранспорта. На 1-43 км участке этой же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 20 мест, для остального вида транспорта движение свободно; Из-за непогоды на 43-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение для всех видов автотранспорта. На 1-43 км участке этой же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 20 мест, для остального вида транспорта движение свободно;

Из-за метели и сугробов на 20-35 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Сагареджо-Удабно монастырь Давида-Гареджи запрещено движение для всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно; Из-за метели и сугробов на 20-35 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Сагареджо-Удабно монастырь Давида-Гареджи запрещено движение для всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно;

Из-за сложных метеорологических условий на 1-24 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Тбилиси-Манглиси запрещено движение для всех видов автотранспорта; Из-за сложных метеорологических условий на 1-24 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Тбилиси-Манглиси запрещено движение для всех видов автотранспорта;

Из-за гололеда и снегопада на автомобильной дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью, с двумя и более ведущими мостами. Для остального вида транспорта движение запрещено; Из-за гололеда и снегопада на автомобильной дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью, с двумя и более ведущими мостами. Для остального вида транспорта движение запрещено;

Из-за плохой погоды на 90-112 км участке автомобильной дороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда запрещено движение для всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободно; Из-за плохой погоды на 90-112 км участке автомобильной дороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда запрещено движение для всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободно;

Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 4-98 км автомобильной дорогие международного значения Поничала-Марнеули-Гугути запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение свободно; Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 4-98 км автомобильной дорогие международного значения Поничала-Марнеули-Гугути запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение свободно;

Из-за гололеда на автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободно; Из-за гололеда на автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободно;

Из-за гололеда на 70-186 км участке (Хаиши-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест; Из-за гололеда на 70-186 км участке (Хаиши-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест;