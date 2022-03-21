Новая волна коронавируса начинается в мире – мнение эпидемиолога

"Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", – сказал Гинцбург РИА Новости.