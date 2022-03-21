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Новая волна коронавируса начинается в мире – мнение эпидемиолога
Новая волна коронавируса начинается в мире – мнение эпидемиолога
Многие страны отменяют коронавирусные ограничения, однако российские специалисты полагают, что мир ожидает новая волна 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T10:24+0400
2022-03-21T10:24+0400
2022-03-21T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах, наоборот, начинается новая волна, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на 18 марта составило 464,8 миллиона человек, скончались 6,1 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В Европе выявлено с начала пандемии 191,8 миллиона случаев, в Северной и Южной Америке – 149,4 миллиона, в Азии – 56,7 миллиона, в Африке – 8,5 миллиона.За сутки в мире число инфицированных увеличилось на 1,9 миллиона, скончались 5,2 тысячи человек.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, коронавирус covid-19
Новая волна коронавируса начинается в мире – мнение эпидемиолога
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Многие страны отменяют коронавирусные ограничения, однако российские специалисты полагают, что мир ожидает новая волна
ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах, наоборот, начинается новая волна, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", – сказал Гинцбург РИА Новости.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на 18 марта составило 464,8 миллиона человек, скончались 6,1 миллиона, сообщается на сайте
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В Европе выявлено с начала пандемии 191,8 миллиона случаев, в Северной и Южной Америке – 149,4 миллиона, в Азии – 56,7 миллиона, в Африке – 8,5 миллиона.
За сутки в мире число инфицированных увеличилось на 1,9 миллиона, скончались 5,2 тысячи человек.