https://sputnik-georgia.ru/20220321/premer-gruzii-obeschal-uluchshit-usloviya-zhizni-lyudey-s-sindromom-dauna-265379733.html

Премьер Грузии обещает улучшить условия жизни людей с синдромом Дауна

Премьер Грузии обещает улучшить условия жизни людей с синдромом Дауна

Глава правительство пообещал, что активно продолжит работу в этом направлении 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T14:16+0400

2022-03-21T14:16+0400

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грузия

новости

общество

синдром дауна

всемирный день людей с синдромом дауна

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещает активно работать в направлении улучшения условий для лиц с синдромом Дауна и сделать все для их полноценной интеграции в общество.Грузия 21 марта вместе со множеством стран мира отмечает Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Главное послание 2022 года – #инклюзияозначает.Глава правительство пообещал, что активно продолжит работу в этом направлении. "Желаю каждому из них и их семьям мира, долголетия и благополучия", – отмечено в сообщении.По словам Гарибашвили, у всех есть возможность трудиться во благо страны, жить достойно и значение имеет не количество хромосом, а забота друг о друге.В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна. Грузия присоединилась к празднованию этого дня с 2012 года.Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья.Синдром Дауна является одним из видов умственной отсталости, вызываемой присутствием дополнительного генетического материала в хромосоме 21. Причины возникновения не известны. Одним из символов этого дня стали разноцветные носки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, синдром дауна, всемирный день людей с синдромом дауна