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Премьер Грузии поздравил грузинских журналистов с профессиональным праздником
Премьер Грузии поздравил грузинских журналистов с профессиональным праздником
Грузия сегодня является безоговорочным лидером по степени свободы СМИ в регионе, заявил Гарибашвили 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T11:29+0400
2022-03-21T11:29+0400
2022-03-21T11:29+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех журналистов, работников телевидения, радио, печатных и электронных СМИ с Днем грузинской журналистики. Текст поздравления опубликован на странице правительства в Facebook.День грузинской журналистики был учрежден в 1993 году совместно с Федерацией журналистов Грузии и Тбилисским государственным университетом.Именно в этот день 21 марта 1819 года была опубликована первая грузинская газета. Изначально она называлась "Грузинская газета", а затем - "Газета Грузии".По словам главы правительства, в этом отношении Грузия сегодня является безоговорочным лидером в регионе.Как отметил Ираклий Гарибашвили, независимые СМИ, верные принципам и ценностям, СМИ с высокой ответственностью и профессиональными стандартами, существенны для качества демократии и развития гражданского общества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество
Премьер Грузии поздравил грузинских журналистов с профессиональным праздником
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Грузия сегодня является безоговорочным лидером по степени свободы СМИ в регионе, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех журналистов, работников телевидения, радио, печатных и электронных СМИ с Днем грузинской журналистики. Текст поздравления опубликован на странице правительства в Facebook.
День грузинской журналистики был учрежден в 1993 году совместно с Федерацией журналистов Грузии и Тбилисским государственным университетом.
Именно в этот день 21 марта 1819 года была опубликована первая грузинская газета. Изначально она называлась "Грузинская газета", а затем - "Газета Грузии".
"Наше правительство выступает гарантом свободной, плюралистической медиа-среды. Согласно исследованиям авторитетных международных организаций, в результате реформ, проведенных после прихода к власти "Грузинской мечты", значительно улучшилась степень свободы СМИ", - говорится в письме
премьера.
По словам главы правительства, в этом отношении Грузия сегодня является безоговорочным лидером в регионе.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, независимые СМИ, верные принципам и ценностям, СМИ с высокой ответственностью и профессиональными стандартами, существенны для качества демократии и развития гражданского общества.
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