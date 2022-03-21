https://sputnik-georgia.ru/20220321/sbornaya-gruzii-po-regbi-vyigrala-kubok-evropy---luchshie-foto-265370052.html

Сборная Грузии по регби выиграла Кубок Европы – лучшие фото

Сборная Грузии по регби выиграла Кубок Европы – лучшие фото

Сборная Грузии по регби обыграла в Тбилиси команду Испании и в четырнадцатый раз завоевала престижный трофей – Кубок Европы. Смотрите в фотоленте Sputnik... 21.03.2022, Sputnik Грузия

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сборная грузии по регби

регби

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Сборная Грузии завоевала престижный трофей и выиграла чемпионат Европы по регби в упорной борьбе. Ранее грузинская команда уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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