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Сборная Грузии по регби выиграла Кубок Европы – лучшие фото
Сборная Грузии по регби выиграла Кубок Европы – лучшие фото
Сборная Грузии по регби обыграла в Тбилиси команду Испании и в четырнадцатый раз завоевала престижный трофей – Кубок Европы. Смотрите в фотоленте Sputnik... 21.03.2022, Sputnik Грузия
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Сборная Грузии завоевала престижный трофей и выиграла чемпионат Европы по регби в упорной борьбе. Ранее грузинская команда уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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фотоленты, мультимедиа, спорт, сборная грузии по регби, регби, фото

Сборная Грузии по регби выиграла Кубок Европы – лучшие фото

11:35 21.03.2022 (обновлено: 11:53 21.03.2022)
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Сборная Грузии по регби обыграла в Тбилиси команду Испании и в четырнадцатый раз завоевала престижный трофей – Кубок Европы. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие снимки мачта
Сборная Грузии завоевала престижный трофей и выиграла чемпионат Европы по регби в упорной борьбе. Ранее грузинская команда уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году.
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© photo: Sputnik / Stringer

Новая побега грузинских регбистов - Кубок Европы достался грузинской команде в 14 раз.

Новая побега грузинских регбистов - Кубок Европы достался грузинской команде в 14 раз. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Новая побега грузинских регбистов - Кубок Европы достался грузинской команде в 14 раз.

© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что игра со сборной Испании проходила при плохой погоде. Переносить ее не стали.

Следует отметить, что игра со сборной Испании проходила при плохой погоде. Переносить ее не стали. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что игра со сборной Испании проходила при плохой погоде. Переносить ее не стали.

© photo: Sputnik / Stringer

Но, несмотря на холод и снег, грузинские регбисты не уступили испанцам.

Но, несмотря на холод и снег, грузинские регбисты не уступили испанцам. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Но, несмотря на холод и снег, грузинские регбисты не уступили испанцам.

© photo: Sputnik / Stringer

А ведь в противостоянии сошлись два лидера группы. До матча с испанцами положение в турнирной таблице было следующим: Испания - 17 очков, Грузия - 15, Португалия - 12, Румыния - 9, Нидерланды - 4 и Россия - 1 очко.

А ведь в противостоянии сошлись два лидера группы. До матча с испанцами положение в турнирной таблице было следующим: Испания - 17 очков, Грузия - 15, Португалия - 12, Румыния - 9, Нидерланды - 4 и Россия - 1 очко. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

А ведь в противостоянии сошлись два лидера группы. До матча с испанцами положение в турнирной таблице было следующим: Испания - 17 очков, Грузия - 15, Португалия - 12, Румыния - 9, Нидерланды - 4 и Россия - 1 очко.

© photo: Sputnik / Stringer

И вот игра закончилась с оглушительным счетом 49:15 в пользу "Лелос". Сборная Грузии вела весь матч.

И вот игра закончилась с оглушительным счетом 49:15 в пользу &quot;Лелос&quot;. Сборная Грузии вела весь матч. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

И вот игра закончилась с оглушительным счетом 49:15 в пользу "Лелос". Сборная Грузии вела весь матч.

© photo: Sputnik / Stringer

Лучшим игроком был признан Васил Лобжанидзе.

Лучшим игроком был признан Васил Лобжанидзе. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Лучшим игроком был признан Васил Лобжанидзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что на игру против Испании главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили выставил всех сильнейших игроков.

Следует отметить, что на игру против Испании главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили выставил всех сильнейших игроков. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что на игру против Испании главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили выставил всех сильнейших игроков.

© photo: Sputnik / Stringer

И они не подвели, обеспечив уверенную победу.

И они не подвели, обеспечив уверенную победу. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

И они не подвели, обеспечив уверенную победу.

© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, перевес в 34 очка, тем более в игре против Испании - это серьезное преимущество!

Действительно, перевес в 34 очка, тем более в игре против Испании - это серьезное преимущество! - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, перевес в 34 очка, тем более в игре против Испании - это серьезное преимущество!

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь Кубок Европы вновь у Грузии! Также сборная страны по регби уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году.

Теперь Кубок Европы вновь у Грузии! Также сборная страны по регби уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь Кубок Европы вновь у Грузии! Также сборная страны по регби уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году.

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