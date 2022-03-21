https://sputnik-georgia.ru/20220321/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-novosti-265365420.html

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов использовать зимние шины 21.03.2022, Sputnik Грузия

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ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На 4-36 километре тбилисской объездной дороги международного значения запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог страны.Ограничение действует из-за интенсивного снегопада.Благодаря проведенным очистительным работам, на автомобильной дороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает автомобилистов передвигаться на исправном транспорте, использовать зимние шины и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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