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Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов использовать зимние шины 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T10:07+0400
2022-03-21T10:07+0400
2022-03-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На 4-36 километре тбилисской объездной дороги международного значения запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог страны.Ограничение действует из-за интенсивного снегопада.Благодаря проведенным очистительным работам, на автомобильной дороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает автомобилистов передвигаться на исправном транспорте, использовать зимние шины и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, погода, новости, тбилиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
10:07 21.03.2022 (обновлено: 10:52 21.03.2022) Подписаться на
Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов использовать зимние шины
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На 4-36 километре тбилисской объездной дороги международного значения запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог страны.
Ограничение действует из-за интенсивного снегопада.
Благодаря проведенным очистительным работам, на автомобильной дороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает
автомобилистов передвигаться на исправном транспорте, использовать зимние шины и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.