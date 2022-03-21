https://sputnik-georgia.ru/20220321/skolko-azerbaydzhanskogo-gaza-postavleno-v-evropu-v-evropu-265364399.html

Сколько азербайджанского газа поставлено в Европу

Сколько азербайджанского газа поставлено в Европу

В Минэнерго Азербайджана оценили, насколько увеличение мощностей возобновляемых источников энергии в стране повлияет на экспорт природного газа на европейские... 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T08:32+0400

2022-03-21T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров природного газа. В этом году планируется увеличить экспорт до 9,1 млрд кубометров, сказал глава департамента международного сотрудничества министерства энергетики Азербайджана Орхан Зейналов.По словам Зейналова, ожидается, что в 2023 году Азербайджан поставит в европейские страны 11 млрд кубометров природного газа, сообщил Sputnik Азербайджан.Он также отметил, что чем больше у Азербайджана мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), тем больше газа страна сможет экспортировать. По его словам, Баку рассчитывает увеличить свои мощности ВИЭ до 30% к 2030 году.Глава департамента Минэнерго заявил, что, учитывая, что на природный газ приходится более двух третей общего внутреннего потребления энергии в Азербайджане, если удастся увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников, у страны будет больше газа для экспорта."Мы хотим играть большую роль в архитектуре энергетической безопасности Европы, но не пытаемся заменить чью-либо долю рынка", — сказал Зейналов.Напомним, согласно отчету министерства энергетики Азербайджана, в 2021 году общий объем экспорта газа за рубеж составил 18,9 млрд кубометров, что на 39,8% больше, чем в 2020 году.Из указанного объема в Турцию было отправлено 8,5 млрд кубометров, что на 23,5% меньше, чем годом ранее, в том числе 5,6 млрд кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), это на 20,1% больше, чем в 2020 году, в Европу – 8,2 млрд кубометров, в Грузию – 2,2 млрд кубометров, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

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