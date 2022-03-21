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Слова Байдена о Путине поставили отношения стран на грань разрыва - МИД РФ
Слова Байдена о Путине поставили отношения стран на грань разрыва - МИД РФ
Враждебные действия, предпринимаемые против России, получат решительный и твердый отпор, заявили в МИД 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T18:46+0400
2022-03-21T18:46+0400
2022-03-21T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Посла США в России Джона Салливана в понедельник вызвали в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста , сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости эти слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. В Кремле объясняют это поведение раздражительностью и забывчивостью хозяина Белого дома.Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, причиной ноты стали недавние неприемлемые высказывания главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ.На Смоленской набережной также отметили, что враждебные действия, предпринимаемые против России, получат решительный и твердый отпор.Кроме того, стороны обсудили актуальную двустороннюю проблематику, в контексте чего "перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, джо байден, сша, владимир путин, россия, мид россии
Слова Байдена о Путине поставили отношения стран на грань разрыва - МИД РФ
18:46 21.03.2022 (обновлено: 19:09 21.03.2022) Подписаться на
Враждебные действия, предпринимаемые против России, получат решительный и твердый отпор, заявили в МИД
ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Посла США в России Джона Салливана в понедельник вызвали в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста , сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости эти слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. В Кремле объясняют это поведение раздражительностью и забывчивостью хозяина Белого дома.
Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, причиной ноты стали недавние неприемлемые высказывания главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ.
"Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", – отмечается в сообщении МИД РФ.
На Смоленской набережной также отметили, что враждебные действия, предпринимаемые против России, получат решительный и твердый отпор.
Кроме того, стороны обсудили актуальную двустороннюю проблематику, в контексте чего "перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.