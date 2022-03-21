https://sputnik-georgia.ru/20220321/sud-vozobnovil-rassmotrenie-dela-o-podgotovke-likvidatsii-badri-patarkatsishvili-265392115.html

Суд возобновил рассмотрение дела о подготовке ликвидации Бадри Патаркацишвили

Суд возобновил рассмотрение дела о подготовке ликвидации Бадри Патаркацишвили

По делу о подготовке убийства Патаркацишвили проходят трое бывших сотрудников МВД 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T20:11+0400

2022-03-21T20:11+0400

2022-03-21T21:25+0400

грузия

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бадри патаркацишвили

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Рассмотрение громкого дела о подготовке убийства грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили возобновилось в Тбилисском городском суде в понедельник.По делу о подготовке убийства Патаркацишвили обвиняются трое бывших сотрудников департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии – Георгий Меребашвили, Реваз Шиукашвили и Леван Кардава. Обвиняемый по делу о подготовке убийства Патаркацишвили получил почти 8 лет >>На сегодняшнем процессе защита и обвинение выступили на суде со вступительным словом. Шиукашвили опроверг свою причастность к делу, а аудиозаписи, которые являются основными доказательствами прокуратуры, назвал фальсифицированными. Он также опроверг то, что вел слежку за охраной Патаркацишвили.Адвокат обвиняемого Гия Горозия считает, что в деле нет доказательств, которые могут послужить поводом для вынесения обвинительного приговора.В свою очередь прокурор по делу Давид Кикачеишвили настаивает на аутентичности представленных на суде аудиозаписей так называемого "конспиративного совещания" фигурантов дела. Он подчеркнул, что все доказательства получены законным путем."Согласно экспертному исследованию записи, на ней не обнаружены следы монтажа. Благодаря этой записи становятся известны различные планы по убийству, ликвидации Патаркацишвили", - сказал Кикачеишвили журналистам.Дело о подготовке убийства Патаркацишвили - один из обвиняемых вышел на свободу >>По его словам, кроме аудиозаписи в деле присутствуют показания свидетелей, подтверждающие вину обвиняемых.Заново началось рассмотрение дело из-за смены судьи - им стал Лаша Чхиквадзе. Двое судей, которые ранее рассматривали дело, были повышены и перешли работать в Апелляционный суд.Бадри Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед в графстве Саррей близ Лондона. Изначально британские власти сочли его скоропостижную смерть подозрительной, но позже причиной была названа ишемическая болезнь сердца.Дело о подготовке убийства Патаркацишвили грузинская прокуратура раскрыла в октябре 2018 года. Прокуратура не опровергает официальную версию смерти миллиардера, но при этом утверждает, что за год до этого планировалось его убийство.Основанием для возбуждения дела стали аудиозаписи, датированные 4 и 5 февраля 2007 года, которые прокуратура обнаружила в декабре 2016 года при задержании обвиняемого по другому громкому уголовному делу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, бадри патаркацишвили, леван кардава, тбилисский городской суд