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Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото
Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото
Настоящая зима пришла в Грузию во второй половине марта. Несколько дней идет снег, на улицах сугробы и непролазная слякоть. Смотрите в фотоленте Sputnik... 21.03.2022, Sputnik Грузия
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Настоящая зимняя стужа по вечерам, ветер, снег, голодед. Такая зимняя погода неожиданно пришла в Грузию в марте, после оттепели и яркого солнца. Теперь уже который день Тбилиси в снегу. Горожане такого уже долго не припомнят.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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фотоленты, мультимедиа, тбилиси, снегопад, снег, погода, фото

Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото

20:44 21.03.2022 (обновлено: 20:50 21.03.2022)
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Настоящая зима пришла в Грузию во второй половине марта. Несколько дней идет снег, на улицах сугробы и непролазная слякоть. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в эти дни выглядит город
Настоящая зимняя стужа по вечерам, ветер, снег, голодед. Такая зимняя погода неожиданно пришла в Грузию в марте, после оттепели и яркого солнца. Теперь уже который день Тбилиси в снегу. Горожане такого уже долго не припомнят.
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© photo: Sputnik / Stringer

Особо крупные снежные сугробы образовались на окраинах города.

Особо крупные снежные сугробы образовались на окраинах города. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Особо крупные снежные сугробы образовались на окраинах города.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут, в районе Варкетили, кажется, что намного холоднее, чем в центре города.

Тут, в районе Варкетили, кажется, что намного холоднее, чем в центре города. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут, в районе Варкетили, кажется, что намного холоднее, чем в центре города.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди осторожно идут утром по обледеневшей дороге, чтобы не поскользнуться.

Люди осторожно идут утром по обледеневшей дороге, чтобы не поскользнуться. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Люди осторожно идут утром по обледеневшей дороге, чтобы не поскользнуться.

© photo: Sputnik / Stringer

Впервые снегопад в Тбилиси не прекращается больше недели подряд.

Впервые снегопад в Тбилиси не прекращается больше недели подряд. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Впервые снегопад в Тбилиси не прекращается больше недели подряд.

© photo: Sputnik / Stringer

От такой непогоды в шоке даже бродячие животные. Ведь ненастье, как правило, в Тбилиси всегда быстро заканчивалось.

От такой непогоды в шоке даже бродячие животные. Ведь ненастье, как правило, в Тбилиси всегда быстро заканчивалось. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

От такой непогоды в шоке даже бродячие животные. Ведь ненастье, как правило, в Тбилиси всегда быстро заканчивалось.

© photo: Sputnik / Stringer

А автовладельцам теперь приходится каждое утро очищать свои машины от снега.

А автовладельцам теперь приходится каждое утро очищать свои машины от снега. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

А автовладельцам теперь приходится каждое утро очищать свои машины от снега.

© photo: Sputnik / Stringer

В центре города такое ненастье - это уже привычная картина.

В центре города такое ненастье - это уже привычная картина. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В центре города такое ненастье - это уже привычная картина.

© photo: Sputnik / Stringer

Если в первые дни заснеженный Тбилиси был в диковинку, то теперь похоже, горожане уже смирились с зимой.

Если в первые дни заснеженный Тбилиси был в диковинку, то теперь похоже, горожане уже смирились с зимой. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Если в первые дни заснеженный Тбилиси был в диковинку, то теперь похоже, горожане уже смирились с зимой.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие тбилисские символы и здания в снегу выглядят совсем иначе.

Многие тбилисские символы и здания в снегу выглядят совсем иначе. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие тбилисские символы и здания в снегу выглядят совсем иначе.

© photo: Sputnik / Stringer

Иногда над городом стоит туман, видимость сильно затруднена.

Иногда над городом стоит туман, видимость сильно затруднена. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Иногда над городом стоит туман, видимость сильно затруднена.

© photo: Sputnik / Stringer

Весь центр города выглядит как в зимней сказке. Вот только март уже кончается.

Весь центр города выглядит как в зимней сказке. Вот только март уже кончается. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Весь центр города выглядит как в зимней сказке. Вот только март уже кончается.

© photo: Sputnik / Stringer

Как говорят синоптики, уже через считанные дни в Грузию вернется тепло и солнце. Поэтому надо лишь немного подождать.

Как говорят синоптики, уже через считанные дни в Грузию вернется тепло и солнце. Поэтому надо лишь немного подождать. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как говорят синоптики, уже через считанные дни в Грузию вернется тепло и солнце. Поэтому надо лишь немного подождать.

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