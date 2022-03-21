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Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото
Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото
Настоящая зима пришла в Грузию во второй половине марта. Несколько дней идет снег, на улицах сугробы и непролазная слякоть. Смотрите в фотоленте Sputnik... 21.03.2022, Sputnik Грузия
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Настоящая зимняя стужа по вечерам, ветер, снег, голодед. Такая зимняя погода неожиданно пришла в Грузию в марте, после оттепели и яркого солнца. Теперь уже который день Тбилиси в снегу. Горожане такого уже долго не припомнят.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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фотоленты, мультимедиа, тбилиси, снегопад, снег, погода, фото
Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото 20:44 21.03.2022 (обновлено: 20:50 21.03.2022) Подписаться на
Настоящая зима пришла в Грузию во второй половине марта. Несколько дней идет снег, на улицах сугробы и непролазная слякоть. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в эти дни выглядит город
Настоящая зимняя стужа по вечерам, ветер, снег, голодед. Такая зимняя погода неожиданно пришла в Грузию в марте, после оттепели и яркого солнца. Теперь уже который день Тбилиси в снегу. Горожане такого уже долго не припомнят.
© photo: Sputnik / Stringer
Особо крупные снежные сугробы образовались на окраинах города.
Особо крупные снежные сугробы образовались на окраинах города.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут, в районе Варкетили, кажется, что намного холоднее, чем в центре города.
Тут, в районе Варкетили, кажется, что намного холоднее, чем в центре города.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди осторожно идут утром по обледеневшей дороге, чтобы не поскользнуться.
Люди осторожно идут утром по обледеневшей дороге, чтобы не поскользнуться.
© photo: Sputnik / Stringer
Впервые снегопад в Тбилиси не прекращается больше недели подряд.
Впервые снегопад в Тбилиси не прекращается больше недели подряд.
© photo: Sputnik / Stringer
От такой непогоды в шоке даже бродячие животные. Ведь ненастье, как правило, в Тбилиси всегда быстро заканчивалось.
От такой непогоды в шоке даже бродячие животные. Ведь ненастье, как правило, в Тбилиси всегда быстро заканчивалось.
© photo: Sputnik / Stringer
А автовладельцам теперь приходится каждое утро очищать свои машины от снега.
А автовладельцам теперь приходится каждое утро очищать свои машины от снега.
© photo: Sputnik / Stringer
В центре города такое ненастье - это уже привычная картина.
В центре города такое ненастье - это уже привычная картина.
© photo: Sputnik / Stringer
Если в первые дни заснеженный Тбилиси был в диковинку, то теперь похоже, горожане уже смирились с зимой.
Если в первые дни заснеженный Тбилиси был в диковинку, то теперь похоже, горожане уже смирились с зимой.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие тбилисские символы и здания в снегу выглядят совсем иначе.
Многие тбилисские символы и здания в снегу выглядят совсем иначе.
© photo: Sputnik / Stringer
Иногда над городом стоит туман, видимость сильно затруднена.
Иногда над городом стоит туман, видимость сильно затруднена.
© photo: Sputnik / Stringer
Весь центр города выглядит как в зимней сказке. Вот только март уже кончается.
Весь центр города выглядит как в зимней сказке. Вот только март уже кончается.
© photo: Sputnik / Stringer
Как говорят синоптики, уже через считанные дни в Грузию вернется тепло и солнце. Поэтому надо лишь немного подождать.
Как говорят синоптики, уже через считанные дни в Грузию вернется тепло и солнце. Поэтому надо лишь немного подождать.