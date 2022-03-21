https://sputnik-georgia.ru/20220321/tbilisi-pod-snegom-zima-prikhodit-v-marte---foto-265391605.html

Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото

Тбилиси в снегу: зима приходит в марте - фото

Настоящая зима пришла в Грузию во второй половине марта. Несколько дней идет снег, на улицах сугробы и непролазная слякоть. Смотрите в фотоленте Sputnik... 21.03.2022, Sputnik Грузия

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Настоящая зимняя стужа по вечерам, ветер, снег, голодед. Такая зимняя погода неожиданно пришла в Грузию в марте, после оттепели и яркого солнца. Теперь уже который день Тбилиси в снегу. Горожане такого уже долго не припомнят.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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