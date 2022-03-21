https://sputnik-georgia.ru/20220321/telegram-operedil-po-populyarnosti-whatsapp-v-rossii-265367342.html

Telegram опередил по популярности WhatsApp в России

Telegram опередил по популярности WhatsApp в России

Сервис Telegram начал активно расти с 24 февраля 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T14:31+0400

2022-03-21T14:31+0400

2022-03-21T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Популярный мессенджер Telegram за первые 14 дней марта впервые обошел по востребованности WhatsApp в РФ: в частности, его доля в общем объеме трафика в мессенджерах возросла с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Мегафона". Отмечается, что эксперты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data."В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране… За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям", – говорится в сообщении.Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента, отмечается в исследовании. Сервис начал активно расти с 24 февраля.Между тем доля WhatsApp сократилась с 48 до 32% – он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5 до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp.Telegram – кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющая обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами многих форматов. Также в Telegram можно совершать видео- и аудиозвонки, трансляции в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. С помощью ботов функционал приложения практически не ограничен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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