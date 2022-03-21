https://sputnik-georgia.ru/20220321/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-21-marta-do-27-marta-265366011.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 марта до 27 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 марта до 27 марта

Предстоящая неделя в грузинской столице будет преимущественно пасмурной 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси холодную и облачную погоду с осадками, местами снег и дождь.В понедельник, 21 марта, в столице снежная и облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла. В течение всего дня синоптики прогнозируют снег.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 19:13.Во вторник, 22 марта, в Тбилиси погода прояснится. Ожидается местами ясная, местами преимущественно облачная погода.Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:14.В среду, 23 марта, в Тбилиси погода вновь испортится. Ожидается снег и слякоть. Восход солнца будет в 07:00.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:15.В четверг, 24 марта, в столице Грузии ожидается облачная погода и временами снег. Восход солнца будет в 06:58.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке +1 градус. А днем поднимется максимум до 2 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:16.В пятницу, 25 марта, в Тбилиси утром ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются. Восход солнца будет в 06:56. Минимальная температура воздуха ночью будет до 2 градусов. А днем – максимум 7 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:17.В субботу, 26 марта, в Тбилиси погода прояснится, и она будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 06:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем температура поднимется максимум до 8 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:19.В воскресенье, 27 марта, в столице Грузии ожидается частично облачная и преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:53.Минимальная температура воздуха ночью составит один градус. А днем поднимется максимум до 8 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:20.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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