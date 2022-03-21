https://sputnik-georgia.ru/20220321/v-gruzii-otrestavrirovali-kultovyy-film-shengelaya-chudaki-265388286.html
В Грузии отреставрировали культовый фильм Шенгелая "Чудаки"
В Грузии отреставрировали культовый фильм Шенгелая "Чудаки"
Отреставрированную кинокартину уже посмотрел сам режиссер, который остался доволен работой 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T17:22+0400
2022-03-21T17:22+0400
2022-03-21T17:24+0400
эльдар шенгелая
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии завершилась реставрация одного из самых известных фильмов Эльдара Шенгелая "Чудаки", который вышел на экраны в 1973 году. Об этом говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.В киноцентре отмечают, что ранее кинолента была в плачевном состоянии, однако эксперты проделали большую работу: очистили звук, обработали изображение, сделали цветовую коррекцию и решили ряд технических проблем.Отреставрированный фильм уже посмотрел сам режиссер, который остался доволен работой."Когда мне сказали, что фильм восстановлен, я отправился посмотреть работу. Я был удивлен. На реставрации добились даже того, что вернули прежний цвет пленки. Я считаю, что это большое достижение", - сказал Шенгелая.По сюжету фильма "Чудаки", обыкновенный парень по имени Эртаоз влюбляется в удивительно красивую женщину Маргариту. Однако ее бывший любовник-полицейский, пользуясь властью, сажает парня в тюрьму. Здесь Эртаоз оказывается в одной камере с изобретателем-самоучкой, который соорудил чудесный воздушный агрегат, использующий вместо горючего силу любви.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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эльдар шенгелая, культура, грузия, новости, национальный киноцентр грузии
В Грузии отреставрировали культовый фильм Шенгелая "Чудаки"
17:22 21.03.2022 (обновлено: 17:24 21.03.2022) Подписаться на
Отреставрированную кинокартину уже посмотрел сам режиссер, который остался доволен работой
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии завершилась реставрация одного из самых известных фильмов Эльдара Шенгелая "Чудаки", который вышел на экраны в 1973 году. Об этом говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
В киноцентре отмечают, что ранее кинолента была в плачевном состоянии, однако эксперты проделали большую работу: очистили звук, обработали изображение, сделали цветовую коррекцию и решили ряд технических проблем.
Отреставрированный фильм уже посмотрел сам режиссер, который остался доволен работой.
"Когда мне сказали, что фильм восстановлен, я отправился посмотреть работу. Я был удивлен. На реставрации добились даже того, что вернули прежний цвет пленки. Я считаю, что это большое достижение", - сказал
Шенгелая.
По сюжету фильма "Чудаки", обыкновенный парень по имени Эртаоз влюбляется в удивительно красивую женщину Маргариту. Однако ее бывший любовник-полицейский, пользуясь властью, сажает парня в тюрьму.
Здесь Эртаоз оказывается в одной камере с изобретателем-самоучкой, который соорудил чудесный воздушный агрегат, использующий вместо горючего силу любви.
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