https://sputnik-georgia.ru/20220321/v-gruzii-vybrali-rezhissera-dlya-semok-kinofilma-o-davide-stroitele-265377038.html

В Грузии выбрали режиссера для съемок кинофильма о Давиде Строителе

В Грузии выбрали режиссера для съемок кинофильма о Давиде Строителе

Для окончательного решения Минкультуры, выбранный режиссер должен осуществить работу, согласно рекомендациям ведомства 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T14:00+0400

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2022-03-21T14:03+0400

давид iv строитель

культура

грузия

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Проект фильма о грузинском царе Давиде IV Агмашенебели (Строителе) режиссера Левана Когуашвили был отобран министерством культуры, спорта и молодежи для съемок художественной картины, говорится в сообщении ведомства.Минкультуры Грузии объявило конкурс на создание полнометражного художественного фильма о Давиде Агмашенебели 12 августа 2021 года по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве.В сообщении министерства говорится, что 17 марта конкурсной комиссией среди трех проектов была выбрана работа Когуашвили.Однако в ведомстве отмечают: для того, чтобы выбор окончательно пал на кандидатуру Левана Когуашвили, режиссеру следует провести дополнительную работу согласно рекомендациям конкурсной комиссии:– дальнейшую разработку сценария следует продолжить с привлечением драматургов и при консультации ученых, чтобы соблюсти исторические рамки, а историко-психологические типы персонажей максимально приблизить к реальности;– шире раскрыть личность Давида Строителя и выдвинуть на передний план геополитический, региональный контекст его эпохи.Так, режиссером и сценаристом будущего фильма "Давид Строитель" (Королевская дорога) выступит Леван Когуашвили (студия "Кино Иберика"), соавтором сценария является Борис Фрумин. В проекте работают консультанты и историки Заза Абашидзе, Мамука Цурцумия, Эка Кванчатирадзе и другие.К работе фильма также будут привлечены фотографы Георгий Маградзе и Дмитрий Гомберг, а также художественная группа: постановочный художник Котэ Джапаридзе, костюмер Нино Чубинишвили, реквизитор Вало Имерлишвили, а также кинооператор – двукратный номинант "Оскара" Федон Папамикаэль.Членами конкурсной комиссии, которые оценивали проекты на разных этапах конкурса и принимали решение, являются: председатель комиссии – кинорежиссер Мераб Кокочашвили, писатель и драматург Лаша (Ираклий) Самсонадзе, историк Дмитрий Швелидзе, режиссер Александр Кантария, писатель Константин Джандиери, кинорежиссер Русудан Глурджидзе и историк Джаба Самушия.После обсуждения комиссией, согласно высказанным ею мнениям, конкурсанту будет дан месяц на работу для четвертого этапа конкурса, в течение которого будет полностью завершен сценарий.В случае успешной подачи окончательного варианта сценария с победителем конкурса будет подписан контракт о деталях и сроках выхода фильма в прокат.Примечательно, что на первом этапе конкурса в министерство было подано десять заявок, в которых были указаны синопсис проекта, режиссерское и продюсерское видения. В соответствии с условиями конкурса комиссия отобрала три проекта для прохождения во второй этап.Трое конкурсантов, прошедших второй этап конкурса, представили в министерстве подробный сценарий без диалогов и визуальную презентацию фильма, созданную с участием художника фильма.Каждому конкурсанту, перешедшему во второй тур конкурса, была профинансирована его работа в сумме, эквивалентной 5 тысячам долларов (около 16 тысяч лари) в национальной валюте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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давид iv строитель, культура, грузия, новости, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузинское кино