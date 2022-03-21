https://sputnik-georgia.ru/20220321/v-internete-rassekretili-dizayn-novogo-iphone-14-265364928.html

В Интернете рассекретили дизайн нового iPhone 14

В Интернете рассекретили дизайн нового iPhone 14

Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T09:53+0400

2022-03-21T09:53+0400

2022-03-21T09:53+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Сеть попала информация о дизайне нового iPhone 14: инсайдеры обнародовали чертежи будущих базовых флагманов серии iPhone 14. Об этом пишет издание MySmartPrice.Ожидается, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max – экран с диагональю 6,7 дюйма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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iphone, новости, в мире, общество, смартфоны, технологии