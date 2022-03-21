https://sputnik-georgia.ru/20220321/v-internete-rassekretili-dizayn-novogo-iphone-14-265364928.html
В Интернете рассекретили дизайн нового iPhone 14
В Интернете рассекретили дизайн нового iPhone 14
Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T09:53+0400
2022-03-21T09:53+0400
2022-03-21T09:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Сеть попала информация о дизайне нового iPhone 14: инсайдеры обнародовали чертежи будущих базовых флагманов серии iPhone 14. Об этом пишет издание MySmartPrice.Ожидается, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max – экран с диагональю 6,7 дюйма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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iphone, новости, в мире, общество, смартфоны, технологии
В Интернете рассекретили дизайн нового iPhone 14
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Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik.
В Сеть попала информация о дизайне нового iPhone 14: инсайдеры обнародовали чертежи будущих базовых флагманов серии iPhone 14. Об этом пишет
издание MySmartPrice.
Опубликованные схемы указывают на то, что дизайн аппаратов значительно не изменится по сравнению с моделью iPhone 13. Телефоны получат плоские рамки, переднюю панель с "монобровью" – под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру.
Ожидается, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max – экран с диагональю 6,7 дюйма.
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