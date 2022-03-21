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В Тбилиси продали здание бывшей Михайловской больницы

В Тбилиси продали здание бывшей Михайловской больницы

Победитель аукциона приобрел не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра за 16 миллионов лари 21.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий 19 века – Михайловской больницы – продали на аукционе, сообщает Национальное агентство государственного имущества.Стартовая цена аукциона составляла 16 миллионов лари (5,4 миллиона долларов). Победителем аукциона признана компания Hans Ltd, которая была единственным участником и приобрела не только здание, но и территорию вокруг комплекса – всего 20 633 квадратных метра за 16 миллионов лари.Согласно документации, на нового владельца не возлагается каких-либо инвестиционных обязательств. Тем не менее, покупателю придется учесть, что комплекс является памятником культурного наследия и не может быть радикально изменен.Согласно информации СМИ, владельцем компании является российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус.Больница впервые было выставлено на аукцион в 2018 году в рамках государственной программы "50 объектов для твоей гостиницы". Тогда начальная цена лота составила 35 миллионов лари (10,8 миллиона долларов), однако никого предложение не заинтересовало.Объект был выставлен на аукцион повторно. При этом менялась не только цена, но и условия. Так, например, из обязательств пропал пункт о необходимости вложить 100 миллионов лари (31,1 миллиона долларов) в реставрацию исторического здания и его реконструкцию под гостиницу с определенным количеством номеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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