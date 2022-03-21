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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
На участке Гудаури-Коби Военног-Грузинской дороги запрет для машин c прицепом и полуприцепом 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T22:31+0400
2022-03-21T22:31+0400
2022-03-21T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легкового автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада.Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ. Однако, на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
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На участке Гудаури-Коби Военног-Грузинской дороги запрет для машин c прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легкового автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада.
Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ. Однако, на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.