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Высшее образование в Грузии в цифрах
Высшее образование в Грузии в цифрах
Национальная служба статистики "Сакстат" Грузии обнародовала данные об основных показателях, связанных с высшим образованием в стране 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T21:11+0400
2022-03-21T21:11+0400
2022-03-21T21:11+0400
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Согласно данным "Сакстат" за 2021/2022 учебный годы в высших учебных заведениях страны учатся порядка 160 тысяч студентов, из них 63,6% в государственных вузах и 36,4% - в частных. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию об учащихся вузов страны.Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета.Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства.В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, образование в грузии, инфографика, инфографика
Высшее образование в Грузии в цифрах
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Национальная служба статистики "Сакстат" Грузии обнародовала данные об основных показателях, связанных с высшим образованием в стране
Согласно данным "Сакстат" за 2021/2022 учебный годы в высших учебных заведениях страны учатся порядка 160 тысяч студентов, из них 63,6% в государственных вузах и 36,4% - в частных. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию об учащихся вузов страны.
Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета.
Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства.
В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.