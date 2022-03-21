https://sputnik-georgia.ru/20220321/zhiteli-gruzii-khotyat-mira--deputat-265373777.html

Жители Грузии хотят мира – депутат

Жители Грузии хотят мира – депутат

Власти Грузии делают все для обеспечения мира и стабильности в стране, отметил Чачибая 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T13:01+0400

2022-03-21T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Член парламентского большинства Грузии, замглавы комитета по обороне и безопасности Владимир Чачибая считает, что подавляющее большинства жителей страны хотят мира.Так депутат прокомментировал результаты опубликованного опроса Международного центра общественного мнения и маркетинга GORBI в эфире телеканала "Имеди".Согласно результатам опроса, 75,9 % респондентов согласны с суждением, что Грузия не должна быть вовлечена в военный конфликт, поскольку конфликт с Россией нанесет Грузии такой же ущерб, как и Украине. Не согласны с утверждение 20% опрошенных, еще 4,1% ответили, что не знают.Опрос был проведен по заказу телекомпании "Имеди" Международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI 10-16 марта. В масштабах Грузии по телефону было опрошено 1 008 респондентов. Погрешность составляет ±3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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