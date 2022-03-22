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Автоматы Калашникова, пистолеты и винтовка: в Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы
Автоматы Калашникова, пистолеты и винтовка: в Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы
Обвиняемым грози до семи лет лишения свободы 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T15:31+0400
2022-03-22T15:31+0400
2022-03-22T15:31+0400
грузия
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новости
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси, а также в регионах Самцхе-Джавахети и Кахети, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны три человека, еще один привлечен к ответственности без ареста. Отмечается, что все трое задержанных ранее были судимы.При обыске в домах задержанных правоохранители изъяли пистолет системы Макарова, пистолет DREISE , два автомата Калашникова, обоймы, незарегистрированную малокалиберную винтовку и более сотни патронов к различным видам огнестрельного оружия.Факты незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также боеприпасов расследуются по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за преступления от 3 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
Автоматы Калашникова, пистолеты и винтовка: в Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы
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Обвиняемым грози до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси, а также в регионах Самцхе-Джавахети и Кахети, сообщает пресс-служба МВД.
По данным
ведомства, задержаны три человека, еще один привлечен к ответственности без ареста. Отмечается, что все трое задержанных ранее были судимы.
При обыске в домах задержанных правоохранители изъяли пистолет системы Макарова, пистолет DREISE , два автомата Калашникова, обоймы, незарегистрированную малокалиберную винтовку и более сотни патронов к различным видам огнестрельного оружия.
Факты незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также боеприпасов расследуются по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за преступления от 3 до 7 лет тюрьмы.
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