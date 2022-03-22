https://sputnik-georgia.ru/20220322/avtomaty-kalashnikova-pistolety-i-vintovka-v-gruzii-izyali-nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-265414367.html

Автоматы Калашникова, пистолеты и винтовка: в Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы

Автоматы Калашникова, пистолеты и винтовка: в Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы

Обвиняемым грози до семи лет лишения свободы 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T15:31+0400

2022-03-22T15:31+0400

2022-03-22T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси, а также в регионах Самцхе-Джавахети и Кахети, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны три человека, еще один привлечен к ответственности без ареста. Отмечается, что все трое задержанных ранее были судимы.При обыске в домах задержанных правоохранители изъяли пистолет системы Макарова, пистолет DREISE , два автомата Калашникова, обоймы, незарегистрированную малокалиберную винтовку и более сотни патронов к различным видам огнестрельного оружия.Факты незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также боеприпасов расследуются по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за преступления от 3 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии