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Более 600 семей вынужденных переселенцев получат жилплощадь от государства
Более 600 семей вынужденных переселенцев получат жилплощадь от государства
Семьям, которые в течение многих лет проживали в муниципальных зданиях по всей Грузии, легализовали жилье 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T07:32+0400
2022-03-22T07:32+0400
2022-03-22T08:53+0400
грузия
общество
новости
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузии 637 семей вынужденных переселенцев получат жилплощади в законное пользование, сообщает Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средств к существованию.По данным ведомства, эти семьи в течение многих лет проживали в муниципальных зданиях по всей Грузии, которые находились на балансе у государства.Правительство Грузии пообещало выдать до конца 2024 года жилплощадь примерно 13 тысячам вынужденно перемещенным семьям.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, жилье для вынужденных переселенцев
Более 600 семей вынужденных переселенцев получат жилплощадь от государства
07:32 22.03.2022 (обновлено: 08:53 22.03.2022) Подписаться на
Семьям, которые в течение многих лет проживали в муниципальных зданиях по всей Грузии, легализовали жилье
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузии 637 семей вынужденных переселенцев получат жилплощади в законное пользование, сообщает Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средств к существованию.
По данным ведомства, эти семьи в течение многих лет проживали в муниципальных зданиях по всей Грузии, которые находились на балансе у государства.
"Решение о легализации квартир приняла комиссия Агентства по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средств к существованию. Решение комиссии будет направлено в Министерство экономики и устойчивого развития для петиции, после чего будет одобрено правительством Грузии", – говорится в сообщении Агентства.
Правительство Грузии пообещало выдать до конца 2024 года жилплощадь примерно 13 тысячам вынужденно перемещенным семьям.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
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