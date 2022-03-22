https://sputnik-georgia.ru/20220322/bolee-600-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-zhilploschad-ot-gosudarstva-265396532.html

Более 600 семей вынужденных переселенцев получат жилплощадь от государства

Более 600 семей вынужденных переселенцев получат жилплощадь от государства

Семьям, которые в течение многих лет проживали в муниципальных зданиях по всей Грузии, легализовали жилье 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T07:32+0400

2022-03-22T07:32+0400

2022-03-22T08:53+0400

грузия

общество

новости

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузии 637 семей вынужденных переселенцев получат жилплощади в законное пользование, сообщает Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средств к существованию.По данным ведомства, эти семьи в течение многих лет проживали в муниципальных зданиях по всей Грузии, которые находились на балансе у государства.Правительство Грузии пообещало выдать до конца 2024 года жилплощадь примерно 13 тысячам вынужденно перемещенным семьям.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, жилье для вынужденных переселенцев