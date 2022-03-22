https://sputnik-georgia.ru/20220322/cheki-na-produkty---kak-frantsiya-planiruet-spravitsya-s-prodovolstvennym-krizisom-265422489.html

Чеки на продукты - как Франция планирует справиться с продовольственным кризисом

Чеки на продукты - как Франция планирует справиться с продовольственным кризисом

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом, во Франции возможно введение... 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом, во Франции возможно введение чеков на продукты питания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что украинский кризис и вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве России и Украины как двух крупнейших экспортеров основных продовольственных товаров способны серьезно усугубить проблемы продовольственной безопасности в миреПо словам Макрона, из-за грядущего продовольственного кризиса Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, политика, франция, эммануэль макрон, продукты питания