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Чеки на продукты - как Франция планирует справиться с продовольственным кризисом
Чеки на продукты - как Франция планирует справиться с продовольственным кризисом
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом, во Франции возможно введение... 22.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом, во Франции возможно введение чеков на продукты питания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что украинский кризис и вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве России и Украины как двух крупнейших экспортеров основных продовольственных товаров способны серьезно усугубить проблемы продовольственной безопасности в миреПо словам Макрона, из-за грядущего продовольственного кризиса Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Чеки на продукты - как Франция планирует справиться с продовольственным кризисом
20:31 22.03.2022 (обновлено: 20:32 22.03.2022) Подписаться на
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом, во Франции возможно введение чеков на продукты питания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что украинский кризис и вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве России и Украины как двух крупнейших экспортеров основных продовольственных товаров способны серьезно усугубить проблемы продовольственной безопасности в мире
По словам Макрона, из-за грядущего продовольственного кризиса Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне.
"Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", - сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.