https://sputnik-georgia.ru/20220322/dlya-evakuatsii-grazhdan-gruzii-iz-ukrainy-naznacheny-dopolnitelnye-reysy-265417481.html

Для эвакуации граждан Грузии из Украины назначены дополнительные рейсы

Для эвакуации граждан Грузии из Украины назначены дополнительные рейсы

Автобусы по направлению Львов-Варшава отправятся 23 марта в 09:00 по украинскому времени 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T17:32+0400

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2022-03-22T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Дополнительные автобусные рейсы для эвакуации граждан Грузии из Украины в Польшу назначены на 23 марта, сообщает МИД Грузии.По данным на 20 марта, до 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны.По данным МИД, каждый автобус рассчитан на 50 человек. Желающим покинуть Украину необходимо предварительно зарегистрироваться, позвонив на следующие номера: +380 (63) 376 77 68; +380 (63) 376 73 64.По сообщению МИД, в связи с ситуацией на Украине дипмиссии Грузии в Киеве, Одессе и Львове продолжают работу в чрезвычайном, круглосуточном режиме, оказывая действенную помощь гражданам Грузии в выезде с территории Украины, а также помогая гуманитарно.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, грузия, новости, общество, киев, одесса, мид грузии