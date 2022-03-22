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Генсек ООН призвал к незамедлительным переговорам по Украине

Генсек ООН призвал к незамедлительным переговорам по Украине

Продолжение конфликта на Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения, заявил Гутерреш 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T18:58+0400

2022-03-22T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает необходимым прекратить боевые действия на Украине и немедленно приступить к переговорам, пишет РИА Новости.По его мнению, сегодня "видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам".Гутерреш уверен, что "продолжение войны на Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения". "По любым меркам — даже по самому проницательному расчету — пора прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора положить конец этой ужасной абсурдной войне", - добавил он.Отмечая последствия конфликта на Украине, Гутерреш прокомментировал и стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире. Все это, по его мнению, угрожают перерасти в глобальный кризис, связанный с голодом.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, украина, оон, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022