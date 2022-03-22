https://sputnik-georgia.ru/20220322/gruzinskoe-kino-predstavyat-na-kinofestivale-v-bryussele-265414832.html

Грузинское кино представят на кинофестивале в Брюсселе

Грузинское кино представят на кинофестивале в Брюсселе

Киноманы Брюсселя увидят фильм о мужчине, который охотится на таинственного зверя 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Короткометражный фильм "Стражи" грузинского режиссера и сценариста Сандро Суладзе вошел в конкурсную секцию Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов.Brussels International Fantastic Film Festival был создан в 1983 году. Смотр посвящен фильмам в жанре ужасов, триллера, научной фантастики и фэнтези. Он входит в число фестивалей – членов Европейской федерации фестивалей фантастического кино. В этом году фестиваль пройдет 20-30 апреля.По сюжету фильма, отец мальчиков, живущих на окраине деревни, отправляется на охоту на зверя, который появляется в селе, и на несколько дней оставляет детей одних. Сыновьям нужно позаботиться друг о друге, о козе, доме, а также разгадать тайну зверя, который оказывается более земным, чем представлялось в их детских фантазиях.В Брюсселе картину грузинского режиссера, оператором которой выступил поляк Олаф Малиновский, покажут дважды.Фильм "Стражи" был создан при поддержке Национального центра кинематографии Грузии, так как проект победил в конкурсе короткометражных фильмов в 2019 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинское кино, национальный киноцентр грузии, брюссель, грузия, культура, новости