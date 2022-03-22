https://sputnik-georgia.ru/20220322/gruziya-poluchit-novye-dozy-vaktsiny-pfizer-na-etoy-nedele-265416017.html

Грузия получит новые дозы вакцины Pfizer на этой неделе

Грузия получит новые дозы вакцины Pfizer на этой неделе

Власти намерены следовать установленному плану и до июля вакцинировать 70% населения Грузии 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T16:25+0400

2022-03-22T16:25+0400

2022-03-22T16:27+0400

вакцинация от коронавируса

грузия

новости

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Новые дозы вакцины против коронавируса компании Pfizer поступят в Грузию на этой неделе, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.В стране около 400 тысяч доз вакцины от COVID-19 остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истекает в конце марта.Власти намерены следовать установленному плану и до июля вакцинировать 70% населения Грузии. План в правительстве называют сложным, но выполнимым.В 2021 году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз приходилось на Pfizer. Один миллион доз был куплен государством, полмиллиона - подарены правительством США, после чего были еще осуществлены две донации из стран ЕС.На данный момент в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности истекает в июле 2023 года.По последним данным, в Грузии всего проведено 2 844 372 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 254 202 гражданина, из них бустер-дозу сделали 230 445.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вакцинация от коронавируса, грузия, новости, общество, коронавирус covid-19