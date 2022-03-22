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Грузия получит новые дозы вакцины Pfizer на этой неделе
Грузия получит новые дозы вакцины Pfizer на этой неделе
Власти намерены следовать установленному плану и до июля вакцинировать 70% населения Грузии 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T16:25+0400
2022-03-22T16:25+0400
2022-03-22T16:27+0400
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Новые дозы вакцины против коронавируса компании Pfizer поступят в Грузию на этой неделе, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.В стране около 400 тысяч доз вакцины от COVID-19 остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истекает в конце марта.Власти намерены следовать установленному плану и до июля вакцинировать 70% населения Грузии. План в правительстве называют сложным, но выполнимым.В 2021 году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз приходилось на Pfizer. Один миллион доз был куплен государством, полмиллиона - подарены правительством США, после чего были еще осуществлены две донации из стран ЕС.На данный момент в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности истекает в июле 2023 года.По последним данным, в Грузии всего проведено 2 844 372 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 254 202 гражданина, из них бустер-дозу сделали 230 445.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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вакцинация от коронавируса, грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Грузия получит новые дозы вакцины Pfizer на этой неделе
16:25 22.03.2022 (обновлено: 16:27 22.03.2022) Подписаться на
Власти намерены следовать установленному плану и до июля вакцинировать 70% населения Грузии
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Новые дозы вакцины против коронавируса компании Pfizer поступят в Грузию на этой неделе, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
В стране около 400 тысяч доз вакцины от COVID-19 остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истекает в конце марта.
"Новые вакцины у нас будут на текущей неделе. Что касается старых остатков – это подарок. Финансово мы не пострадали", - заявил Азарашвили.
Власти намерены следовать установленному плану и до июля вакцинировать 70% населения Грузии. План в правительстве называют сложным, но выполнимым.
В 2021 году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз приходилось на Pfizer. Один миллион доз был куплен государством, полмиллиона - подарены правительством США, после чего были еще осуществлены две донации из стран ЕС.
На данный момент в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности истекает в июле 2023 года.
По последним данным, в Грузии всего проведено 2 844 372 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 254 202 гражданина, из них бустер-дозу сделали 230 445.
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