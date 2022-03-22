https://sputnik-georgia.ru/20220322/kak-inostrantsam-nedorogo-arendovat-zhile-v-gruzii-265369391.html

Как иностранцам недорого арендовать жилье в Грузии?

Как иностранцам недорого арендовать жилье в Грузии?

В Грузии найти компактное и недорогое жилье можно людям с разным достатком как в центре города, так и в спальных районах. При этом последнее обойдется... 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T06:06+0400

2022-03-22T06:06+0400

2022-03-22T06:06+0400

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Главное определиться с тем, что вы ищите – элитную небольшую квартиру в центре города или большую квартиру, частный дом на окраине, а также на какой срок.В связи с событиями на Украине многие жители Грузии отказываются сдавать квартиру гражданам России, поэтому нужно быть заранее готовыми к тому, что не все согласятся сдать квартиру россиянам. Найти квартиру можно, обратившись к риелторам, в частные компании, воспользоваться интернет-ресурсами такими как sityva da saqme.ge, area.ge или home.ge. Делать это лучше находясь непосредственно в Тбилиси, так как придется связываться с хозяевами квартиры или риелторами. У сайта ss.ge интерфейс на русском языке, где можно заполнить интересующие вас поля и найти квартиру. Речь не только о Тбилиси, но и о любом другом городе. Искать жилье можно и на airbnb.ru, указав время пребывания и количество человек. Выбрать можно не только Тбилиси, но и другой город. К примеру, в Батуми квартиру на сутки можно найти по цене от 60 лари (около 2 тысяч рублей), а на месяц от 200 долларов (от 20 тысяч рублей) в зависимости от близости к морю и давности здания. Снять квартиру можно официально, оформив контракт, или заплатив наличными хозяину квартиры. В этом случае не понадобятся документы, достаточно обменяться с хозяйкой номером телефона. В районе Сабуртало двухкомнатную квартиру можно снять по цене от 300 долларов (от 30 тысяч рублей). В Ваке – от 500-700 долларов (около 50-70 тысяч рублей) в зависимости от давноcти ремонта и наличия бытовой техники.Однокомнатная квартира в центральных районах обойдется от 200 долларов (от 20 тысяч рублей). В спальных районах можно арендовать и за 150 долларов (от 15 тысяч рублей). А вот аренда квартир премиум-класса, к примеру, в районе Крцаниси или озера Лиси в жилом комплексе обойдется от 1,5 тысячи долларов (от 150 тысяч рублей).Хозяева квартир соглашаются сдавать жилплощадь как минимум на год или более длительный срок. В противном случае, можно получить отказ. Учтите, что нужно будет заплатить за аренду первого и последнего месяца разом. Посуточно квартиру можно снять от 10 долларов в сутки – 30 лари и выше (около тысячи рублей).Аня советует искать жилье в спальных районах, где есть доступ к метро и центр довольно близко, особенно в 20-30 минутах езды, плюс-минус 10 минут, учитывая пробки в часы пик, для тех, кто руководствуется масштабами России. Общественный транспорт в столице работает налажено. При этом, по словам Ани, цены на аренду продолжают расти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, грузия, общество, тбилиси, батуми, facebook