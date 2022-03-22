https://sputnik-georgia.ru/20220322/kak-prodolzhitsya-ucheba-v-shkolakh-gruzii-otvet-gamkrelidze-265409649.html

Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе

Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе

Родители школьников по-прежнему могут выбирать между дистанционным методом обучения и учебой в классах 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T13:21+0400

2022-03-22T13:21+0400

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шестая волна

министерство здравоохранения грузии

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

школа

амиран гамкрелидзе

национальный центр по контролю заболеваний

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Учеба в школах Грузии, несмотря на улучшение эпидситуации и смягчение ограничений, продолжится в гибридном формате, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч. По его словам, если в школе будет выявлен случай инфицирования COVID-19 и администрация посчитает нужным после консультации с эпидемиологом перевести отдельный класс или школу на дистанционный режим, то она имеет на это право. При этом родители школьников по-прежнему могут сделать выбор между дистанционным методом обучения и учебой в классах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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министерство здравоохранения грузии, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, школа, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний