https://sputnik-georgia.ru/20220322/kak-prodolzhitsya-ucheba-v-shkolakh-gruzii-otvet-gamkrelidze-265409649.html
Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе
Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе
Родители школьников по-прежнему могут выбирать между дистанционным методом обучения и учебой в классах 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T13:21+0400
2022-03-22T13:21+0400
2022-03-22T14:16+0400
шестая волна
министерство здравоохранения грузии
общество
грузия
новости
коронавирус covid-19
школа
амиран гамкрелидзе
национальный центр по контролю заболеваний
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Учеба в школах Грузии, несмотря на улучшение эпидситуации и смягчение ограничений, продолжится в гибридном формате, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч. По его словам, если в школе будет выявлен случай инфицирования COVID-19 и администрация посчитает нужным после консультации с эпидемиологом перевести отдельный класс или школу на дистанционный режим, то она имеет на это право. При этом родители школьников по-прежнему могут сделать выбор между дистанционным методом обучения и учебой в классах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство здравоохранения грузии, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, школа, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний
Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе
13:21 22.03.2022 (обновлено: 14:16 22.03.2022) Подписаться на
Родители школьников по-прежнему могут выбирать между дистанционным методом обучения и учебой в классах
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Учеба в школах Грузии, несмотря на улучшение эпидситуации и смягчение ограничений, продолжится в гибридном формате, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.
"Сегодня на координационном совете речь шла о том, чтобы дать рекомендации людям, работающим в дистанционном режиме в публичных учреждениях, вернуться к обычной, очной работе. Школ это не касается", – сказал Гамкрелидзе на брифинге.
По его словам, если в школе будет выявлен случай инфицирования COVID-19 и администрация посчитает нужным после консультации с эпидемиологом перевести отдельный класс или школу на дистанционный режим, то она имеет на это право.
При этом родители школьников по-прежнему могут сделать выбор между дистанционным методом обучения и учебой в классах.
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