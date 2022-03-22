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Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе
Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе
Родители школьников по-прежнему могут выбирать между дистанционным методом обучения и учебой в классах 22.03.2022, Sputnik Грузия
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амиран гамкрелидзе
национальный центр по контролю заболеваний
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Учеба в школах Грузии, несмотря на улучшение эпидситуации и смягчение ограничений, продолжится в гибридном формате, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч. По его словам, если в школе будет выявлен случай инфицирования COVID-19 и администрация посчитает нужным после консультации с эпидемиологом перевести отдельный класс или школу на дистанционный режим, то она имеет на это право. При этом родители школьников по-прежнему могут сделать выбор между дистанционным методом обучения и учебой в классах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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министерство здравоохранения грузии, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, школа, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний

Как продолжится учеба в школах Грузии? Ответ Гамкрелидзе

13:21 22.03.2022 (обновлено: 14:16 22.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerВозобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Родители школьников по-прежнему могут выбирать между дистанционным методом обучения и учебой в классах
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Учеба в школах Грузии, несмотря на улучшение эпидситуации и смягчение ограничений, продолжится в гибридном формате, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.

"Сегодня на координационном совете речь шла о том, чтобы дать рекомендации людям, работающим в дистанционном режиме в публичных учреждениях, вернуться к обычной, очной работе. Школ это не касается", – сказал Гамкрелидзе на брифинге.

По его словам, если в школе будет выявлен случай инфицирования COVID-19 и администрация посчитает нужным после консультации с эпидемиологом перевести отдельный класс или школу на дистанционный режим, то она имеет на это право.
При этом родители школьников по-прежнему могут сделать выбор между дистанционным методом обучения и учебой в классах.
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