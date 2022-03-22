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Мэр Тбилиси назвал причины частого отключение воды в столице
Мэр Тбилиси назвал причины частого отключение воды в столице
Обновление коммунальной инфраструктуры является главным приоритетом мэрии и она делает все, чтобы проблема была решена, заявил Каладзе 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T23:43+0400
2022-03-22T23:43+0400
2022-03-22T23:47+0400
грузия
новости
общество
мэрия тбилиси
каха каладзе
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал главной причиной проблем водоснабжения города устаревшую сеть, которую контролирует компания по водоснабжению Тбилиси Georgia Water & Power (GWP).В последнее время аварийные отключения воды стали все больше беспокоить жителей Тбилиси, которые высказывают свое возмущение и жалуются в мэрию города.При этом он отметил, что обновление коммунальной инфраструктуры является главным приоритетом мэрии и она делает все, чтобы проблема была решена.На данном этапе систему водоснабжения и канализации меняют на улице Кетеван Цамебули, позднее мэрия намерена сменить коммуникации на проспекте Меликишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, каха каладзе, georgian water and power
Мэр Тбилиси назвал причины частого отключение воды в столице
23:43 22.03.2022 (обновлено: 23:47 22.03.2022) Подписаться на
Обновление коммунальной инфраструктуры является главным приоритетом мэрии и она делает все, чтобы проблема была решена, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал главной причиной проблем водоснабжения города устаревшую сеть, которую контролирует компания по водоснабжению Тбилиси Georgia Water & Power (GWP).
В последнее время аварийные отключения воды стали все больше беспокоить жителей Тбилиси, которые высказывают свое возмущение и жалуются в мэрию города.
"К сожалению, сеть GWP устарела и в целом во многих районах города стала проблемной. Если вы заметили, где мэрия проводит ремонтные работы, там везде меняют подземные коммуникации, так как там тяжелое положение", - сказал Каладзе журналистам.
При этом он отметил, что обновление коммунальной инфраструктуры является главным приоритетом мэрии и она делает все, чтобы проблема была решена.
На данном этапе систему водоснабжения и канализации меняют на улице Кетеван Цамебули, позднее мэрия намерена сменить коммуникации на проспекте Меликишвили.
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