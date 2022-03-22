https://sputnik-georgia.ru/20220322/mer-tbilisi-nazval-prichiny-chastogo-otklyuchenie-vody-v-stolitse-265425410.html

Мэр Тбилиси назвал причины частого отключение воды в столице

Мэр Тбилиси назвал причины частого отключение воды в столице

Обновление коммунальной инфраструктуры является главным приоритетом мэрии и она делает все, чтобы проблема была решена, заявил Каладзе 22.03.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

мэрия тбилиси

каха каладзе

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал главной причиной проблем водоснабжения города устаревшую сеть, которую контролирует компания по водоснабжению Тбилиси Georgia Water & Power (GWP).В последнее время аварийные отключения воды стали все больше беспокоить жителей Тбилиси, которые высказывают свое возмущение и жалуются в мэрию города.При этом он отметил, что обновление коммунальной инфраструктуры является главным приоритетом мэрии и она делает все, чтобы проблема была решена.На данном этапе систему водоснабжения и канализации меняют на улице Кетеван Цамебули, позднее мэрия намерена сменить коммуникации на проспекте Меликишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, каха каладзе, georgian water and power