https://sputnik-georgia.ru/20220322/minkultury-obyavilo-pobeditelya-konkursa-po-perevodu-redkikh-knig-265419039.html

Минкультуры объявило победителя конкурса по переводу редких книг

Минкультуры объявило победителя конкурса по переводу редких книг

Общий бюджет конкурса составляет 30 тысяч лари, более 9,3 тысячи долларов 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T18:07+0400

2022-03-22T18:07+0400

2022-03-22T18:07+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Победителем конкурса "Перевод и/или издание редких книг" министерства культуры стало издательство "Сезан паблишинг", которое занимается переводом книги с русского на грузинский язык.В сообщении ведомства говорится, что издательство занимается переводом с русского на грузинский и издает редкое издание, предложенное министерством в рамках конкурса.В частности, издательство работает над переводом книги "Тбилиси. Архитектура старого города и жилые дома первой половины XIX столетия", изданной в 1958 году.Автор книги - грузинский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели – Вахтанг Цинцадзе.Общий бюджет конкурса составляет 30 тысяч лари (более 9,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости, грузинская литература