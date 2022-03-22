https://sputnik-georgia.ru/20220322/minkultury-obyavilo-pobeditelya-konkursa-po-perevodu-redkikh-knig-265419039.html
Минкультуры объявило победителя конкурса по переводу редких книг
Минкультуры объявило победителя конкурса по переводу редких книг
Общий бюджет конкурса составляет 30 тысяч лари, более 9,3 тысячи долларов 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T18:07+0400
2022-03-22T18:07+0400
2022-03-22T18:07+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Победителем конкурса "Перевод и/или издание редких книг" министерства культуры стало издательство "Сезан паблишинг", которое занимается переводом книги с русского на грузинский язык.В сообщении ведомства говорится, что издательство занимается переводом с русского на грузинский и издает редкое издание, предложенное министерством в рамках конкурса.В частности, издательство работает над переводом книги "Тбилиси. Архитектура старого города и жилые дома первой половины XIX столетия", изданной в 1958 году.Автор книги - грузинский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели – Вахтанг Цинцадзе.Общий бюджет конкурса составляет 30 тысяч лари (более 9,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости, грузинская литература
Минкультуры объявило победителя конкурса по переводу редких книг
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Общий бюджет конкурса составляет 30 тысяч лари, более 9,3 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Победителем конкурса "Перевод и/или издание редких книг" министерства культуры стало издательство "Сезан паблишинг", которое занимается переводом книги с русского на грузинский язык.
В сообщении ведомства говорится, что издательство занимается переводом с русского на грузинский и издает редкое издание, предложенное министерством в рамках конкурса.
В частности, издательство работает над переводом книги "Тбилиси. Архитектура старого города и жилые дома первой половины XIX столетия", изданной в 1958 году.
Автор книги - грузинский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели – Вахтанг Цинцадзе.
Общий бюджет конкурса составляет 30 тысяч лари (более 9,3 тысячи долларов).
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