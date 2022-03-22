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Мировая экономика продолжит рост, несмотря на влияние геополитики - глава МВФ

Мировая экономика продолжит рост, несмотря на влияние геополитики - глава МВФ

Непосредственное влияние событий на Украине на мировую экономику, согласно прогнозу МВФ, будет относительно ограниченным 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.При этом она заявила, что экономика Украины может сократиться на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки.Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в свою очередь считает, что что непосредственное влияние событий на Украине на мировую экономику будет относительно ограниченным."На мой взгляд, справедливо сказать, что события ускорят более широкое рассмотрение возможности использования цифровых валют центральными банками по всему миру", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.Антироссийские санкции убивают экономику Европы >>В месте с тем она не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в валютных резервах"Если вы спросите меня сегодня, означают ли (недавние мировые события) неминуемую кончину доллара, то я категорически отвечу "нет". Это не так...Вместе с тем, вероятно, мы увидим, как некоторые страны будут переосмысливать, сколько средств из своих резервов они хранят в конкретных валютах", - сказала Гопинат.Замглавы МВФ также выразила уверенность в том, что мировая торговля энергоресурсами после украинских событий уже "не будет прежней"."Мы точно знаем, что торговля энергоресурсами после этой войны уже не будет такой, как прежде", - указала Гопинат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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