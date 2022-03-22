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"Пандемия подходит к концу" – глава Минздрава Грузии
"Пандемия подходит к концу" – глава Минздрава Грузии
Глава ведомства оценил позитивную тенденцию вируса к ослаблению и еще раз напомнил о действующих в стране ковид-ограничениях 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T12:36+0400
2022-03-22T12:36+0400
2022-03-22T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Пандемия коронавируса подходит к концу – об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.В стране постепенно стабилизируется эпидемиологическое положение, количество новых случаев стремительно сокращается, вместе с ними и летальные исходы.По его словам, на окончание пандемии указывает и показатель значительного снижения случаев госпитализации и инфицирования."Смертность также очень снижена, за последний год было зафиксировано меньше всего случаев – 7. Исходя из этого мы должны отметить положительный тренд и позитивно смотреть на все", – подчеркнул Азарашвили.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки (31 января) было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 1-2 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии
"Пандемия подходит к концу" – глава Минздрава Грузии
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Глава ведомства оценил позитивную тенденцию вируса к ослаблению и еще раз напомнил о действующих в стране ковид-ограничениях
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Пандемия коронавируса подходит к концу – об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
В стране постепенно стабилизируется эпидемиологическое положение, количество новых случаев стремительно сокращается, вместе с ними и летальные исходы.
"Исходя из положительной тенденции, пандемия приближается к концу. Сегодня мы сняли обязательство ношения масок в открытых пространствах. С понедельника такой необходимости больше не будет. Остается несколько ограничений: использование масок в закрытых пространствах и ограничения для иностранцев на границах", – сказал Азарашвили на брифинге журналистам.
По его словам, на окончание пандемии указывает и показатель значительного снижения случаев госпитализации и инфицирования.
"Смертность также очень снижена, за последний год было зафиксировано меньше всего случаев – 7. Исходя из этого мы должны отметить положительный тренд и позитивно смотреть на все", – подчеркнул Азарашвили.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки (31 января) было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 1-2 тысяч.
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