https://sputnik-georgia.ru/20220322/pandemiya-podkhodit-k-kontsu--glava-minzdrava-gruzii-265405320.html

"Пандемия подходит к концу" – глава Минздрава Грузии

"Пандемия подходит к концу" – глава Минздрава Грузии

Глава ведомства оценил позитивную тенденцию вируса к ослаблению и еще раз напомнил о действующих в стране ковид-ограничениях 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T12:36+0400

2022-03-22T12:36+0400

2022-03-22T12:36+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

грузия

новости

общество

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Пандемия коронавируса подходит к концу – об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.В стране постепенно стабилизируется эпидемиологическое положение, количество новых случаев стремительно сокращается, вместе с ними и летальные исходы.По его словам, на окончание пандемии указывает и показатель значительного снижения случаев госпитализации и инфицирования."Смертность также очень снижена, за последний год было зафиксировано меньше всего случаев – 7. Исходя из этого мы должны отметить положительный тренд и позитивно смотреть на все", – подчеркнул Азарашвили.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки (31 января) было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 1-2 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии