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Песков оценил заявление Зеленского о референдуме на Украине
Песков оценил заявление Зеленского о референдуме на Украине
Затягивать российско-украинские переговоры нежелательно, считают в Кремле 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T17:17+0400
2022-03-22T17:17+0400
2022-03-22T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать российско-украинские переговоры нежелательно.Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности окончательно должен решить украинский народ на референдуме.Он подчеркнул, что российская сторона уже давно передала украинской проекты документов, на некоторые из них Киев ответил, на что-то — нет. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
Песков оценил заявление Зеленского о референдуме на Украине
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Затягивать российско-украинские переговоры нежелательно, считают в Кремле
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать российско-украинские переговоры нежелательно.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности окончательно должен решить украинский народ на референдуме.
"Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что российская сторона уже давно передала украинской проекты документов, на некоторые из них Киев ответил, на что-то — нет.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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