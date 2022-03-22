https://sputnik-georgia.ru/20220322/peskov-otsenil-zayavlenie-zelenskogo-o-referendume-na-ukraine-265417255.html

Песков оценил заявление Зеленского о референдуме на Украине

Песков оценил заявление Зеленского о референдуме на Украине

Затягивать российско-украинские переговоры нежелательно, считают в Кремле 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T17:17+0400

2022-03-22T17:17+0400

2022-03-22T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать российско-украинские переговоры нежелательно.Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности окончательно должен решить украинский народ на референдуме.Он подчеркнул, что российская сторона уже давно передала украинской проекты документов, на некоторые из них Киев ответил, на что-то — нет. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022