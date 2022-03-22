https://sputnik-georgia.ru/20220322/posolstvo-gruzii-v-kieve-prodolzhaet-pomogat-sootechestvennikam-265424958.html

Посольство Грузии в Киеве продолжает помогать соотечественникам

Посольство Грузии в Киеве продолжает помогать соотечественникам

Один человек из посольства Грузии остается в Киеве, а генконсул и вице-консул остаются в Одессе 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Посольство Грузии на Украине не эвакуируется и продолжает помогать гражданам возвращаться на родину, заявил посол Георгий Закарашвили в интервью Первому каналу.По его словам, продолжает работать и консульский пункт во Львове, где в настоящее время работают несколько человек, в том числе посол, так как там сконцентрировано наибольшее количество граждан Грузии.Закарашвили отметил, что представитель дипмиссии находится в Киеве, а генконсул и вице-консул - в Одессе.По данным на 20 марта, около 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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