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Посольство Грузии в Киеве продолжает помогать соотечественникам
Посольство Грузии в Киеве продолжает помогать соотечественникам
Один человек из посольства Грузии остается в Киеве, а генконсул и вице-консул остаются в Одессе 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Посольство Грузии на Украине не эвакуируется и продолжает помогать гражданам возвращаться на родину, заявил посол Георгий Закарашвили в интервью Первому каналу.По его словам, продолжает работать и консульский пункт во Львове, где в настоящее время работают несколько человек, в том числе посол, так как там сконцентрировано наибольшее количество граждан Грузии.Закарашвили отметил, что представитель дипмиссии находится в Киеве, а генконсул и вице-консул - в Одессе.По данным на 20 марта, около 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Посольство Грузии в Киеве продолжает помогать соотечественникам
23:16 22.03.2022 (обновлено: 23:31 22.03.2022) Подписаться на
Один человек из посольства Грузии остается в Киеве, а генконсул и вице-консул остаются в Одессе
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Посольство Грузии на Украине не эвакуируется и продолжает помогать гражданам возвращаться на родину, заявил посол Георгий Закарашвили в интервью Первому каналу.
"В Киеве продолжает работать посольство Грузии, где проводится прием граждан и предоставление им, к примеру, справок для возвращения, а также работает Генконсульство в Одессе, где также можно решить проблемы с документами и выехать в направлении Молдовы и Румынии", - сказал Закарашвили.
По его словам, продолжает работать и консульский пункт во Львове, где в настоящее время работают несколько человек, в том числе посол, так как там сконцентрировано наибольшее количество граждан Грузии.
Закарашвили отметил, что представитель дипмиссии находится в Киеве, а генконсул и вице-консул - в Одессе.
По данным на 20 марта, около 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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