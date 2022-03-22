https://sputnik-georgia.ru/20220322/postupit-v-shkoly-gruzii-vyrazili-zhelanie-110-uchenikov-iz-ukrainy-265400578.html

Поступить в школы Грузии выразили желание 110 учеников из Украины

Поступить в школы Грузии выразили желание 110 учеников из Украины

Ранее Минобразования Грузии приняло решение о зачислении украинских детей в школы страны по упрощенным правилам 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T10:24+0400

2022-03-22T10:24+0400

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министерство образования и науки грузии

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минобразования грузии

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Желание зачислить детей в школы Грузии выразили родители 110 учеников из Украины, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.Ранее ведомство приняло решение о зачислении украинских детей в школы страны по упрощенным правилам.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели побывал в одной из тбилисских школ, в которую уже зачислены несколько детей из Украины. Глава ведомства лично сопроводил детей до классных комнат и познакомил их с новыми друзьями.Кроме того, Чхенкели провел встречу с родителями детей и директором школы. Он ознакомился с нуждами новых учеников и рассмотрел вместе с представителями администрации школы вопрос обеспечения для них соответствующей среды.Психосоциальную поддержку детям из Украины окажут психологи Службы приставов Минобразования Грузии. В ведомстве отмечают, что сразу же после распространения данной информации, к Центру психосоциальной поддержки Службы приставов обратились десятки лиц.Напомним, при зачислении школьника в грузинскую школу, ученик попадает в тот класс, в котором он учился ранее. Желающие продолжить учебу в Грузии должны обратиться с соответствующим заявлением к конкретной школе.Получить детальную информацию можно, позвонив по телефону горячей линии Минобразования Грузии: (995 32) 2 200 220.Речь идет о тех студентах, которые учатся в направлении здравоохранения, являются гражданами Израиля и из-за событий на Украине не могут продолжить учебу.Минобразования Грузии предлагает этим студентам англоязычные медицинские программы, признанные Всемирной федерацией медицинского образования (WFME). Для этого студенты должны обратиться к авторизированным в Грузии вузам.Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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министерство образования и науки грузии, грузия, новости, общество, михаил чхенкели, украина, минобразования грузии