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Президент Беларуси рассказал о войне за сахар - видео
Президент Беларуси рассказал о войне за сахар - видео
Александр Лукашенко поставил задачу собрать достаточный урожай сахарной свеклы в стране, назвав сахар стратегическим товаром. Смотрите подробности в видео 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T20:03+0400
2022-03-22T20:03+0400
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Сахар, наравне с хлебом и солью, в современных условиях стал стратегическим товаром, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава белорусского государства считает, что в нынешнем году необходимо собрать пять миллионов тонн свеклы."На это обращаю особое внимание. Свекла, как хлеб, соль и другие пара-тройка продовольственных позиций, – стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже, к счастью, только в магазинах", – заявил Лукашенко.
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Лукашенко рассказал о войне за сахар
Лукашенко рассказал о войне за сахар
2022-03-22T20:03+0400
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PT1M13S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь, мультимедиа, видео, видео
Президент Беларуси рассказал о войне за сахар - видео
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Александр Лукашенко поставил задачу собрать достаточный урожай сахарной свеклы в стране, назвав сахар стратегическим товаром. Смотрите подробности в видео
Сахар, наравне с хлебом и солью, в современных условиях стал стратегическим товаром, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства считает, что в нынешнем году необходимо собрать пять миллионов тонн свеклы.
"На это обращаю особое внимание. Свекла, как хлеб, соль и другие пара-тройка продовольственных позиций, – стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже, к счастью, только в магазинах", – заявил Лукашенко.