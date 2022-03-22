https://sputnik-georgia.ru/20220322/prezident-belarusi-rasskazal-o-voyne-za-sakhar---video-265421934.html

Президент Беларуси рассказал о войне за сахар - видео

Президент Беларуси рассказал о войне за сахар - видео

Александр Лукашенко поставил задачу собрать достаточный урожай сахарной свеклы в стране, назвав сахар стратегическим товаром. Смотрите подробности в видео 22.03.2022, Sputnik Грузия

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Сахар, наравне с хлебом и солью, в современных условиях стал стратегическим товаром, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава белорусского государства считает, что в нынешнем году необходимо собрать пять миллионов тонн свеклы."На это обращаю особое внимание. Свекла, как хлеб, соль и другие пара-тройка продовольственных позиций, – стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже, к счастью, только в магазинах", – заявил Лукашенко.

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