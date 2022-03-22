https://sputnik-georgia.ru/20220322/rassekrechena-funktsiya-buduschego-android-13-265401718.html

Рассекречена функция будущего Android 13

Рассекречена функция будущего Android 13

Ожидается, что Android 13 сможет отслеживать больше различных аспектов фонового поведения приложения 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T11:21+0400

2022-03-22T11:21+0400

2022-03-22T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В мобильных телефонах, которые получат будущую ОС Android 13, будут новые инструменты контроля потребления энергии. Об этом говорится на сайте разработчиков операционной системы.Так, ожидается, что Android 13 сможет отслеживать больше различных аспектов фонового поведения приложения. В частности, система будет способна видеть нетипичную активность приложения для фитнеса, которая приводит к повышенному энергопотреблению смартфона.При этом, в отличие от аналогичных функций в оболочках вендоров, решение от Google будет вшито в ядро AOSP, что дает надежду на большую эффективность инструмента.Как отмечается на портале разработчиков, первая полноценная бета-версия Android 13 ожидается уже в апреле. В данное время проходит тестирование девелоперских сборок. Официальная презентация ОС запланирована на конец весны - начало лета, а смартфоны начнут получать обновление уже осенью, после релиза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

смартфоны, новости, google, в мире, общество