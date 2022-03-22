https://sputnik-georgia.ru/20220322/sbornaya-gruzii-po-futbolu-gotovitsya-k-matchu-s-bosniey-i-gertsegovinoy-265423410.html

Сборная Грузии по футболу готовится к матчу с Боснией и Герцеговиной

Сборная Грузии по футболу готовится к матчу с Боснией и Герцеговиной

Товарищеский матч сборных Грузии и Боснии и Герцеговины состоится 25 марта и начнется в 23:45 по тбилисскому времени 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу находится в Боснии и Герцеговине и готовится к первому в году международному товарищескому матчу на тренировочной базе футбольного клуба "Сараево" .В настоящее время в расположение сборной уже прибыли 22 игрока сборной, вызванных в Боснию и Герцеговину. С 23 марта к тренировочному процессу будет привлечен грузинский легионер южнокорейского "Ульсан Хёндэ" Вако Казаишвили. В составе сборной один дебютант - 20-летний полузащитник тбилисского "Динамо" Анзор Меквабишвили.По его словам, в команде дружеская атмосфера и он рад быть здесь сейчас.На первый сбор в текущем году вызваны следующие игроки:После игры в Сараево сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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