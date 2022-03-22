Сборная Грузии по футболу готовится к матчу с Боснией и Герцеговиной
21:31 22.03.2022 (обновлено: 21:38 22.03.2022)
Товарищеский матч сборных Грузии и Боснии и Герцеговины состоится 25 марта и начнется в 23:45 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу находится в Боснии и Герцеговине и готовится к первому в году международному товарищескому матчу на тренировочной базе футбольного клуба "Сараево" .
В настоящее время в расположение сборной уже прибыли 22 игрока сборной, вызванных в Боснию и Герцеговину. С 23 марта к тренировочному процессу будет привлечен грузинский легионер южнокорейского "Ульсан Хёндэ" Вако Казаишвили.
В составе сборной один дебютант - 20-летний полузащитник тбилисского "Динамо" Анзор Меквабишвили.
"Вызов в команду стал отчасти неожиданностью, это решение главного тренера, и спасибо ему за доверие. Мои самые большие болельщики – это родители, в первую очередь, конечно же, я сообщил им о вызове в сборную. Мартовские игры важны для всех. Вообще, когда речь идет о командном матче, я считаю, что не стоит делать различие между товарищескими и официальными матчами", - приводит слова Меквабишвили пресс-служба Федерации футбола Грузии.
По его словам, в команде дружеская атмосфера и он рад быть здесь сейчас.
На первый сбор в текущем году вызваны следующие игроки:
Вратари: Георгий Лориа ("Анортосис", Фамагуста, Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лазаре Купатадзе ("Динамо", Батуми, Грузия)
Защита: Гурам Кашия ("Слован", Братислава, Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Гурам Гиорбелидзе ("Динамо", Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми, Грузия), Лаша Двали ("Ференцваро", Будапешт, Венгрия), Соломон Кверквелия ("Металлист", Харьков, Украина), Мамука Кобахидзе ("Динамо", Батуми, Грузия)
Полузащита/Атака: Саба Лобжанидзе ("Хатаиспор", Антакья, Турция), Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань, Россия), Зурико Давиташвили ("Арсенал", Тула, Россия), Вако Гвилия ( "Ракув", Честохова, Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", Барсело, Португалия), Георгий Цитаишвили ("Черноморец", Одесса, Украина), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Беридзе ("Уипешт", Будапешт, Венгрия), Давид Волков ("Зира", Баку, Азербайджан), Вако Казаишвили ("Ульсан Хёндэ", Южная Корея), Буду Зивзивадзе ("Уипешт", Будапешт, Венгрия).
После игры в Сараево сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта.
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