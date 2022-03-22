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Список ввозимых в Грузию турецких лекарств расширился

Список ввозимых в Грузию турецких лекарств расширился

Список лекарств, импортируемых из Турции, предоставляется фармацевтическим сектором и обновляется в соответствии с информацией, полученной от компаний 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T09:52+0400

2022-03-22T09:52+0400

2022-03-22T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Список ввозимых в Грузию из Турции лекарств расширился, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты.По решению правительства Грузии в результате открытия турецкого фармацевтического рынка цены на лекарства снижены в среднем на 60-80%.Население Грузии может купить до 45 наименований лекарств из Турции в 3 крупных аптеках. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.Список лекарств, импортируемых из Турции, предоставляется фармацевтическим сектором и обновляется в соответствии с информацией, полученной от компаний.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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